معسكر نتانياهو يتصدر نتائج الانتخابات لكن من دون غالبية

خبرني - تصدر معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو نتائج الانتخابات العامة الإسرائيلية، وفق ما أظهرت نتائج نهائية الجمعة، لكنه رغم تفوقه على المعارضة ظل بعيدا عن تحقيق أغلبية في الكنيست، ما يمهد لمفاوضات شاقة لتشكيل حكومة أو ربما إجراء انتخابات أخرى.

وفاز ائتلاف نتانياهو الذي يضم أحزابا يمينية ويمينية متطرفة ب53 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، بينما ظل الليكود بزعامته الحزب الأول بحصوله على 27 مقعدا.

أما تكتل المعارضة بقيادة الوسطي غادي آيزنكوت، فقد حصل على 48 مقعدا.

وأكدت النتائج الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية بروز الأحزاب العربية كصانع ملوك محتمل، حيث حصلت القائمة العربية الموحدة (راعم) والقائمة المشتركة على 19 مقعدا، ما يحعلها قادرة على ترجيح كفة تشكيل الحكومة.

لكن معسكر نتانياهو كثف الخميس ضغوطه على رؤساء الأحزاب العربية، وسعى من خلال اتهامات غير مثبتة بشأن تلقيها تمويلا أجنبيا إلى الحدّ من المكاسب الكبيرة التي حققتها في الانتخابات.

ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتزوير، لكنه حذّر من وصم المجتمع العربي في إسرائيل بأكمله، بعدما سجّل أفراده مشاركة انتخابية غير مسبوقة.

وقد تؤدي اتهامات معسكر نتانياهو، التي رفضها أحد الأحزاب العربية الرئيسية، إلى إثارة حالة من عدم اليقين بشأن العملية الانتخابية، في وقت يخيّم فيه على المنطقة خطر العودة إلى الحرب مع إيران.

وقال غادي آيزنكوت إن التحقيق الرسمي في هذه الاتهامات يجب أن يأخذ مجراه بدون تدخل، لكنه اتهم نتانياهو بالسعي إلى “نزع الشرعية” عن نتائج الانتخابات.

وشهدت الانتخابات العامة مشاركة واسعة غير مسبوقة للمواطنين العرب في إسرائيل الذين يعتبرون أن إسرائيل تعاملهم كأقلية، ما يرتب ممارسات ضدهم.

من جانبه، أكد رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس أن “لا علاقة للقائمة” بالاتهامات.

وقال عباس، وفقا لبيان صادر عن مكتبه تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه “لا تربط القائمة العربية الموحدة أي صلة بالقضية المذكورة أو بأي قضايا أخرى، ونؤكد أننا سنتعاون بشكل كامل مع جميع سلطات إنفاذ القانون لكشف الحقيقة”.

– زلزال سياسي

وتملك الأحزاب العربية مجتمعة عددا كافيا من الأصوات لتمكين كتلة المعارضة من بلوغ الأغلبية اللازمة، لكن آيزنكوت أبدى تحفظا للإقدام على خطوة مماثلة وخصوصا بعد الهجوم الذي شنه نتانياهو عندما حذر قاعدته اليمينية اليهودية من أن التصويت للمعارضة سيؤدي إلى وصول العرب إلى السلطة.

وطلب قاضي المحكمة العليا ورئيس اللجنة المركزية للانتخابات نوعام سولبرغ، من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) التحقيق في ادعاءات تفيد بأن حزب “راعم” تلقى أموالا من قطر التي تربطها قنوات اتصال بحركة حماس.

وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو في بيان “فضيحة راعم غيت” تمثل زلزالا سياسيا. لقد سُرقت الانتخابات الإسرائيلية”.

وأضاف الحزب “هذا اعتداء على الديموقراطية، يهدف إلى تمكين جهة أجنبية من السيطرة على الكنيست، وأسلمة إسرائيل، والإطاحة بحكم اليمين”.

وحذر “الشاباك” من أن تحقيقه في هذه الاتهامات لم ينتهِ بعد، لكنه أضاف أنه لا يقصد بذلك “توجيه اتهامات أو إلقاء اللوم على قطاع بأكمله شارك في التصويت بطريقة ديموقراطية وقانونية”.

وقال آيزنكوت إنه تلقى إحاطات من جهاز الشاباك ولجنة الانتخابات، مضيفا أنه “من السابق لأوانه معرفة ما حدث، أو ما إذا كان قد حدث شيء أصلا”.

لكنه أضاف “بات واضحا أن حزب الليكود ونتانياهو قد شرعا في حملة منسقة ومنظمة تهدف إلى نزع الشرعية عن نتائج الانتخابات”

وسبق أن تعرض نتانياهو العام الماضي لاتهامات تتعلق بتلقي اثنين من مساعديه أموالا من قطر بعد أن اعتقلا.

أما قطر فنفت “نفيا قاطعا” مزاعم تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية أو “تمويل أي أنشطة تستهدف التأثير في نتائجها”، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري.

وكان نتانياهو الذي يُعدّ رئيس الوزراء الأطول بقاء في منصبه في تاريخ إسرائيل، أيد ضمنيا ولسنوات التمويل القطري لقطاع غزة الذي كانت تحكمه حركة حماس، على أمل الحفاظ على الاستقرار.

لكن هذا النهج انهار بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

– الأحزاب العربية تحت الضغط –

وقال رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين لوكالة فرانس برس الأربعاء، إنه مستعد للتعاون مع حكومة تقودها المعارضة للإطاحة بنتانياهو، من دون الانضمام إليها بشكل مباشر.

والخميس اتهم جبارين نتانياهو بشن “حملة تحريض ضد المواطنين العرب”.

من جانبه، وصف أفيغدور ليبرمان، أحد حلفاء آيزنكوت ذوي التوجهات اليمينية، الاتهامات بأنها “خطيرة وغير مسبوقة”، ودعا إلى إجراء تحقيق سريع.

أما الشرطة الإسرائيلية فقالت في بيان إنها ستحقق في كل شكوى تتعلق بنزاهة الانتخابات.

يُعرف بنيامين نتانياهو، الذي قاد إسرائيل لأكثر من 19 عاما بصورة متقطعة، بأنه سياسي محنّك وبارع في المناورات السياسية.

وتحدث نتانياهو الثلاثاء عن اتهامات بالتزوير، وادعى أن مظاريف تحتوي على أموال نقدية ضبطت بحوزة الأحزاب العربية، ودعا أنصاره إلى الخروج والتصويت ردا على ذلك.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت ثلاثة مشتبه بهم، لكن لجنة الانتخابات وصفت الحادثة بأنها غير مألوفة.

وبعد نشر النتائج الرسمية، سيختار الرئيس إسحق هرتسوغ، الشخص الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة.