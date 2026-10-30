آيتن عامر تعتذر لشيماء سيف.. والأخيرة تعلق

خبرني - وجهت الفنانة المصرية آيتن عامر الاعتذار لزميلتها شيماء سيف، عما جرى بينهما قبل 6 سنوات.

تلك الأزمة التي فجرها ظهور شيماء سيف الأخير، عبر برنامج "تحت الضغط" الذي يعرض عبر شاشة "MBC".

وحديثها عن مقطع فيديو شهير لها تتحدث فيه عن زميلة جرحتها بسبب الحديث عن عدم الإنجاب، وخمن الجمهور بعض الأسماء، لتأتي المفاجأة بكون المقصود من الفيديو هي آيتن عامر.



وبعد حديث شيماء سيف، قررت آيتن عامر أن توجه إلى زميلتها اعتذارا، حيث قامت بتصوير مقطع فيديو ونشرته عبر حسابها على "انستغرام"، تحت عنوان "اعتذار واجب للزميلة شيماء سيف".

مشيرة إلى كون زميلتها تحظى بمكانة خاصة لديها، لذلك قررت أن تعتذر لها، وحينما جلست تفكر فيما حدث قبل 6 سنوات، تذكرت أن حديثهما كان يتعلق بالحمية الغذائية وعمليات التكميم.

وأكدت آيتن عامر لزميلتها أن هناك صديقة لها، أخبرها الأطباء أن زيادة الوزن لديها أثرت على الإنجاب، ولم تكن تعلم بوجود مشكلة في الإنجاب لدى شيماء سيف وزوجها.

وشددت آيتن عامر على حسن نيتها، ولامت على زميلتها عدم إخبارها بالأمر طيلة السنوات الماضية، لأنها كانت ستعتذر لها بكل تأكيد، ولم تتوقع أن تلتقي بها شيماء سيف وتبتسم في وجهها وهي غاضبة منها.

وكشفت آيتن عامر عما عاشته سابقا مع شقيقتها الراحلة، التي كانت تبكي يوميا قبل نومها بسبب معايرتها بعدم الإنجاب من قبل أهل زوجها، لذلك لن تقبل أن يشعر شخص آخر بنفس الشعور.



وفي نهاية مقطع الفيديو أكدت آيتن عامر، أنها تعلم محل إقامة شيماء سيف، حيث تسكن إلى جوارها، ولم ترغب في الذهاب إليها مباشرة، وقررت أن تصور مقطع الفيديو في البداية، لكنها ستزورها لتناول العشاء معها وتقبيل رأسها.

والمفاجأة تمثلت في رد شيماء سيف على زميلتها، بعدما أعادت نشر مقطع الفيديو علقت عليه بقبول اعتذار زميلتها، مشيرة إلى كونها تعلم أن نصيحتها كانت بحسن نية، لكن هناك أمور لا يجوز الحديث عنها.

وأوضحت شيماء سيف أن علاقتها بزميلتها ليست قوية، وهما مجرد أصدقاء وزملاء فقط، لذلك لابد من ترك الحدود بينهما، دون تعمق أو سؤال عن أمور أو نصح في أمور أخرى.

وفي ختام تعليقها، أكدت شيماء سيف أنها تركت منزلها منذ سنوات، وعلقت قائلة "أنا عزلت من بدري ومبقناش جيران عشان بس تعرفي إننا مكناش بنتكلم، والسلام كان لربنا بس.. ولا يهمك هبعتلك اللوكيشن الجديد يا قمر".