خبرني - أعلنت منصة «بينينس» (Binance)، كبرى بورصات تداول العملات المشفرة في العالم، استئناف عمليات الإيداع بشكل طبيعي مع الإبقاء على تعليق عمليات السحب لمدة 48 ساعة، وذلك في أعقاب حادث أمني وسيبراني كبير قدر إجمالي تأثيراته بنحو 6.3 مليار دولار، فيما يعد أوسع اختراق يستهدف سوق الأصول الرقمية حتى الآن.

وأوضحت المنصة، في تحديث رسمي لعملائها، أن التحقيقات الأولية كشفت عن احتمال ارتباط الهرقلة باختراق حاسوب محمول خاص بأحد مهندسي عمليات التطوير والتشغيل؛ مما أتاح للمخترقين الوصول إلى حاوية برمجية تشغيلية وتمرير معاملات سحب غير مصرح بها، في حين يواصل فريق الأمن السيبراني تتبع مسار الهركات التشغيلية كاملا لتحديد نقطة الانطلاق الأساسية.

وطمأنت الشركة المتداولين بعدم وجود أي دليل يثبت تسريب المفاتيح الخاصة بالمحافظ الرقمية، مؤكدة نجاحها في تجميد أصول مشفرة تزيد قيمتها على 3 مليارات دولار بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون، مع الإشارة إلى أن تقدير الأثر الإجمالي بمبلغ 6.3 مليار دولار لا يعني بالضرورة سرقة هذا الرقم كاملا، بل يعكس حجم التأثيرات والأموال التي طالتها المحاولات غير المشروعة.

من جانبه، أكد تشانغبينغ تشاو، الشريك المؤسس والمساهم الأكبر في المنصة، أن كافة أموال المستخدمين ستكون مغطاة بالكامل دون تعريضها للخسارة؛ إذ تعهدت إدارة الشركة بتحمل جميع التبعات المالية الناتجة عن الواقعة عبر صناديق الحماية المعتمدة لديها.