لست بحاجة إلى السعادة لتشعر بالرضا.. علماء النفس يكشفون السر

خبرني - تخيل شخصاً تبدو حياته مثالية؛ وظيفة مستقرة، ومنزل مريح، وعطلات مليئة بالأنشطة الممتعة. وإذا سألته إن كان سعيداً، فغالباً سيجيب بالإيجاب. لكن قد يراوده في لحظة هدوء سؤال أكثر عمقاً: ماذا سيحدث لو اختفيت غداً؟ وما الأثر الذي سأتركه؟

ووفقاً لتقرير نشرته مجلة "فوربس" Forbes الأميركية، فإن هذا النوع من الأسئلة لا تجيب عنه السعادة وحدها. فالأشخاص الذين يشعرون بأعلى درجات الرضا ليسوا بالضرورة الأكثر سعادة، بل يمتلكون غالباً ما يسميه علماء النفس "المعنى"، أي الشعور بأن لحياتهم قيمة وأثراً يتجاوزان حدود المتعة اليومية.



نوعان من الرفاه

يميّز علماء النفس بين نوعين أساسيين من الرفاه..

الرفاه المتعي: ويرتبط بالمشاعر الإيجابية والراحة والرضا اللحظي.

رفاه تحقيق الذات: ويستند إلى مفهوم عيش حياة ذات قيمة ومعنى، وهو تصور يعود إلى الفلسفة الأرسطية.

ورغم أن المفهومين قد يتداخلان، فإن الأبحاث تشير إلى أنهما لا يسيران دائماً في الاتجاه نفسه. فقد أوضحت دراسات عالم النفس الاجتماعي روي باوميستر أن السعادة ترتبط غالباً بإشباع الاحتياجات الشخصية واللحظة الراهنة، بينما يرتبط المعنى بالزمن الطويل وبالإسهام في حياة الآخرين.

وبعبارة أخرى، تسأل السعادة: "هل تبدو الحياة جيدة؟"، بينما يسأل المعنى: "هل لحياتي قيمة وتأثير؟".



فخ مطاردة السعادة

يحذر خبراء النفس من تحويل السعادة إلى الهدف الوحيد للحياة، لأن ذلك قد يدفع الشخص إلى البحث المستمر عن مكافآت عاطفية مؤقتة، مثل الاستهلاك المفرط أو الهروب من المشاعر غير المريحة.

وعندما تتلاشى تلك المشاعر الإيجابية، وهو أمر طبيعي، قد يشعر الإنسان بالفراغ رغم امتلاكه مقومات الرفاه المادي.

الرضا العميق في الأوقات الصعبة

على النقيض من ذلك، يمكن للشعور بالمعنى أن يستمر حتى خلال فترات الضغوط والتحديات. ويؤكد علماء النفس أن الإنسان قادر على الشعور بدرجات عالية من الرضا رغم المعاناة أو التعب.

فتربية طفل، أو بناء مشروع، أو رعاية أحد الوالدين المسنين، قد لا تمنح شعوراً فورياً بالسعادة كل يوم، لكنها تمنح إحساساً عميقاً بالقيمة والهدف.



كيف تبني حياة أكثر معنى؟

يرى المتخصصون أن الرضا الحقيقي لا ينتج عن إنجاز استثنائي واحد، بل عن الإحساس بأن وجود الشخص أحدث فرقاً، ولو بسيطاً، في حياة الآخرين. ولتحقيق ذلك ينصحون بـ:

*المساهمة والعطاء: من خلال مساعدة الآخرين أو خدمة قضية ذات قيمة.

*التركيز على ما هو جوهري: عبر بناء علاقات عميقة والاستثمار في أنشطة تحمل تحدياً ومعنى.

*الانسجام مع القيم الشخصية: بحيث تعكس القرارات اليومية والمسار المهني المبادئ التي يؤمن بها الفرد.

ويؤكد علماء النفس أن الانتقال من السعي وراء "الشعور الجيد" إلى البحث عن "غاية ذات معنى" يساعد على بناء رضا أكثر استقراراً، يبقى قائماً حتى مع تقلب الظروف وتراجع السعادة اللحظية.