التحالف: اعتراض وتدمير مسيّرة بمنطقة مكة المكرمة أطلقتها ميليشيا الحوثي

خبرني - أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية اللواء الركن تركي المالكي، الجمعة، اعتراض وتدمير مسيّرة بمنطقة مكة المكرمة أطلقتها ميليشيا الحوثي.

وقبلها أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ مجنح (كروز) أطلقته الميليشيات باتجاه المنطقة الغربية.

قبل ذلك، كان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية أعلن أيضاً اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما الميلشيات الحوثية باتجاه الرياض.



فيما أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة بسيطة لمواطن، وأضراراً مادية في منزل ومركبة، جراء سقوط شظايا صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية وجرى اعتراضهما وتدميرهما.