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أجواء غائمة ولطيفة اليوم الجمعة وفرصة ضعيفة لزخات مطر في شمال الأردن

  • 30 أكتوبر 2026
  • 09:13
أجواء غائمة ولطيفة اليوم الجمعة وفرصة ضعيفة لزخات مطر في شمال الأردن

خبرني -  تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الجمعة، أقل من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من العام بقليل، وتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، خاصة في شمال ووسط المملكة، مع درجات حرارة لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، ومن الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا. وبحسب التقرير، ترتفع درجات الحرارة قليلاً يوم غدٍ السبت، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. أما الأحد، فتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. ويوم الإثنين، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 21 -11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20-10، وفي المرتفعات الشمالية 17-9، وفي مرتفعات الشراة 18-6، وفي مناطق البادية 24 -12، وفي مناطق السهول 21-10 ، وفي الأغوار الشمالية 28-15 ، وفي الأغوار الجنوبية 30-19، وفي البحر الميت 29-18، وفي خليج العقبة 29 -18 درجة مئوية.

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