الأرق المزمن.. مخاطر صحية جسيمة

خبرني - يحدث التنفس من الفم أثناء النوم لدى بعض الأشخاص بصورة عابرة، خاصة مع نزلات البرد أو انسداد الأنف، لكنه قد يتحول لدى آخرين إلى نمط متكرر يرتبط بمشكلات في الأنف أو مجرى الهواء أو اضطرابات التنفس أثناء النوم.

ويقول الدكتور أحمد الحاج، استشاري الأذن والأنف والحنجرة، إن تكرار التنفس من الفم ليلا لا ينبغي اعتباره مجرد عادة، خاصة إذا صاحبه جفاف الفم أو الشخير أو اضطراب النوم أو النعاس خلال النهار، إذ قد تكون هذه العلامات مدخلا للكشف عن السبب وعلاجه.يحذر أخصائي النوم ألكسندر كازاتشينكو من المخاطر الصحية الجسيمة للأرق المزمن، موضحا العواقب المحتملة للحرمان المستمر من النوم.

ووفقا له، فإن ليلة أو ليلتين من الأرق لا تسببان مشكلات صحية عادة، شريطة تجنب التمارين الرياضية الشاقة عند الشعور بإرهاق شديد. لكن الخطر الحقيقي يظهر عندما تتكرر اضطرابات النوم بانتظام، أي أكثر من ثلاث مرات أسبوعيا لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر.

وقال: "يؤثر الأرق المزمن سلبا على القدرات الإدراكية، وقد يؤدي إلى الاكتئاب واضطرابات في عمليات التمثيل الغذائي. ويزيد ذلك من خطر زيادة الوزن والإصابة بداء السكري وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم. وإذا كان الشخص يعاني بالفعل من أمراض القلب، فإن خطر إصابته باحتشاء عضلة القلب أو السكتة الدماغية يرتفع".

وأشار الطبيب إلى أن المشكلات الصحية الناجمة عن الأرق تتطور تدريجيا. ففي البداية، يعاني الشخص من الإرهاق والتعب المستمرين، وضعف الذاكرة وتراجع القدرة على التركيز، ثم يتدهور المزاج وتظهر اضطرابات في عمليات الأيض.

وأضاف أن تأثير الأرق لا يختلف كثيرا باختلاف العمر، لكن جسم الشباب يتعافى بسرعة أكبر، ما قد يؤخر ظهور العواقب الصحية.