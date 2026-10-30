التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ مجنح أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الغربية

خبرني - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ مجنح (كروز) أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الغربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إنه تم اعتراض وتدمير الصاروخ المجنح الذي أطلقته المليشيا باتجاه المنطقة الغربية.

ومساء الخميس، أعلن الدفاع المدني السعودي، إصابة مواطن إصابة بسيطة، ووقوع أضرار مادية في منزل ومركبة بمدينة الرياض، جراء سقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد اعتراضهما وتدميرهما.

ويشن الحوثيون عدوانا على السعودية منذ استئناف المعارك في اليمن في تموز.

وصعّد الحوثيون عدوانهم على السعودية الداعمة للحكومة اليمنية هذا الشهر، وشملت ضربات على مطار الرياض، أسفرت إحداها عن وفاة 13 شخصا وإصابة مئات آخرين في 10 تشرين الأول، في أعنف هجوم على أراضي السعودية منذ أكثر من عقد.