هل يخفض عصير الطماطم ضغط الدم؟.. دراسة تكشف ما يحدث عند تناوله يوميًا

خبرني - أعلن العراق -أمس الخميس- تولي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي مهام رئاسة جهاز المخابرات الوطني "في ظل التحديات الراهنة واكتمال السيادة".

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان -في بيان- إن الزيدي تولى مهام رئاسة الجهاز خلال زيارة أجراها لمقره، مبينا أن هذا الإجراء يأتي "نظرا لمستوى التحديات الراهنة المترافقة مع خطة اكتمال السيادة"، دون تفاصيل.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي -لقناة العراقية الإخبارية- إن تولي القائد العام رئاسة جهاز المخابرات يؤكد دعم الحكومة للمفاصل الأمنية الإستراتيجية، لافتا إلى أن القائد العام أكد دعم جهاز المخابرات الوطني.

إبعاد الجهاز عن الطائفية

وفي بيان منفصل، قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن الزيدي أجرى الخميس زيارة لمقر جهاز المخابرات الوطني، عقد خلالها اجتماعا مع القيادات والضباط العاملين في الجهاز.

وقال الزيدي خلال الاجتماع: إن "جهاز المخابرات هو لجميع العراقيين، ويجب أن يتم إبعاده عن المحاصصة الحزبية والفئوية والطائفية، لكونه يمثل الدرع الحامي للعراق"، وفق البيان.



وبينما أشاد بـ"التضحيات والمهام العظيمة التي قدمها الجهاز طوال السنوات الماضية"، أكد الزيدي "دعمه الكامل للجهاز بضباطه ومراتبه، وتوفير جميع متطلباته، والعمل على تأهيله والارتقاء به وفق أحدث الطرق العلمية والتقنية".

وشدد على ضرورة "بذل قصارى الجهود في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره، في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وحروب تتطلب مضاعفة العمل الأمني بجميع مجالاته".

والاثنين الماضي، أصدر الزيدي أمرا ديوانيا بإنهاء تكليف حميد رشيد فليح الشطري من مهام رئاسة جهاز المخابرات الوطني، دون إعلان أسباب القرار.

وتولى الشطري رئاسة الجهاز في ديسمبر/كانون الأول 2024، خلال حكومة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني.