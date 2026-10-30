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روسيا تشن هجوما بصواريخ باليستية على كييف

  • 30 أكتوبر 2026
  • 01:23
روسيا تشن هجوما بصواريخ باليستية على كييف

خبرني - ذكر فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف، عبر تطبيق تيليجرام، أن قوات روسية شنت هجوما على العاصمة الأوكرانية بصواريخ باليستية في وقت متأخر من اليوم الخميس، مما تسبب في استهداف مستودعات واندلاع حريق.

وضاف كليتشكو أن خدمات الطوارئ في طريقها إلى الموقع على الجانب الشرقي من نهر دنيبرو.


وأفاد شهود من رويترز بسماع دوي انفجارات في المدينة.

وفي وقت سابق، قتل 13 شخصا على الأقل في ضربة بمسيرة روسية أصابت رصيفا في محطة قطار في دنبيرو في شرق أوكرانيا، حيث كان أحد القطارات متوقفا، بحسب ما أعلنت السلطات الخميس.

وقال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك أولكسندر غانزا في منشور عبر تلغرام  "قتل 13 شخصا في هجوم روسي على دنيبرو وأصيب خمسة آخرون على الأقل"، فيما أوضحت شركة السكك الحديد الأوكرانية الحكومية أن مسيّرة روسية أصابت رصيفا في المحطة، لافتة إلى أن قطارا كان متوقفا عليه قبل انطلاقه إلى زابوريجيا.

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