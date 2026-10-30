أسلحة وكتاب لهتلر.. نيابة فرنسا: مطلق النار بباريس استهدف مسلمين وأفارقة عمدا

خبرني - اعترف رجل يشتبه بإطلاقه النار الأسبوع الماضي في ضواحي باريس ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح بينهم طفلة، بأنه "استهدف أشخاصا بدوا كمسلمين أو أفارقة أو من أصول شمال أفريقية"، حسبما صرحت النيابة العامة الخميس.

وكان الرجل البالغ 39 عاما، والذي قالت النيابة إنه يدعى كيفن ت، قد ذكر في وقت سابق هذا الأسبوع أنه لا "ينكر الوقائع المادية" للهجوم، لكنه يرفض وصف أفعاله بأنها "ذات طابع عنصري".

ووُجهت إلى المشتبه به الخميس تهمتا القتل والشروع في القتل على صلة بنشاط إرهابي، حسبما أفاد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب.



وقال المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أوليفييه كريستن في مؤتمر صحافي الخميس إن كيفن ت. يزعم الآن أنه اختار موقع تنفيذ الهجوم كونه "بؤرة للإسلاميين".

وتعرض الضحايا لإطلاق نار من سيارة كانت تمر في تراب ولا فيريير بضواحي العاصمة الفرنسية.

واعتُقل المشتبه به في وقت لاحق الجمعة وعُثر في سيارته على رشاش وقنابل مسيلة للدموع.

وكانت السلطات قد أفادت في البداية عن إصابة خمسة أشخاص بجروح بينهم طفلة عمرها 11 عاما. لكنها أعلنت في وقت لاحق عن جرح سبعة أشخاص.

ولا يزال ثلاثة من الجرحى في المستشفى، أحدهم حياته في خطر.

وقتل في الهجوم بينغو بوسيو وانغي وهو فرنسي من أصول أفريقية يبلغ 26 عاما.

وأشار المدعي العام إلى وجود "مستوى عال جدا من التحضير" الذي سبق الهجوم.

وأضاف أن كيفن ت. نفى وجود أي "نية إرهابية"، معتبرا أفعاله "مشروعة".

وكشف تفتيش منزل المشتبه به وجود "أسلحة أو أجزاء من أسلحة، وتحديدا مخزن ذخيرة، وزوجين من القبضات الحديد وحربة فولاذية وكاتم للصوت" بحسب كريستن.



كما عُثر في المنزل على عدد من "الكتب، من بينها نسخة من القرآن والإنجيل وكتاب كفاحي لأدولف هتلر"، بالإضافة إلى ملصقات تروج لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.

وذكر كريستن أن الملصقات تحمل شعارات مثل "تحيا فرنسا، التجمع الوطني، فخورون بكوننا فرنسيين"، لكنها ليست صادرة عن الحزب بزعامة مارين لوبان التي تتصدر استطلاعات الرأي لخلافة إيمانويل ماكرون في الانتخابات المقررة الربيع المقبل.

وكان كيفن ت. قد قال للمحققين إنه "صمم بنفسه الملصقات التي عُثر عليها في منزله، ثم طلب تصنيعها عبر موقع أمازون قبل أكثر من عام".

وأورد المشتبه به أنه "ليس عضوا في أي حزب سياسي، ولا يتعاطف مع أي منها"، وفق كريستن.