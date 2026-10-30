واقعة غريبة في مصر.. 30 تمساحًا على متن قطار الصعيد

خبرني - ضبطت السلطات المصرية 30 تمساحًا صغيرًا داخل قطار قادم من أسوان ومتجه إلى الإسكندرية، في واقعة كشفت عن محاولة لنقل الحيوانات البرية بصورة غير مشروعة.

وقال مصدر مسؤول إن التماسيح المضبوطة تتراوح أطوالها بين 20 و25 سنتيمترًا، مشيرًا إلى التحفظ عليها وتسليمها إلى محمية وادي الأسيوطي بمحافظة أسيوط لتوفير الرعاية اللازمة لها، تمهيدًا لإعادتها إلى موطنها الطبيعي.



"جركن أزرق"

من جانبه، أوضح المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، في بيان، أن إدارة محمية وادي الأسيوطي تلقت إخطارًا بالعثور على التماسيح داخل "جركن أزرق" كبير، وُضع داخل حقيبة حافظة بحوزة فني تكييف في محطة السكك الحديدية بأسيوط، على متن القطار القادم من أسوان.

وأضاف عبد الرحيم، أنه جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة من الجهات المختصة، ونقل التماسيح إلى المحمية لفحص حالتها الصحية والتأكد من سلامتها وقدرتها على التكيف، تمهيدًا لإعادة إطلاقها في بيئتها الطبيعية ببحيرة ناصر في محافظة أسوان.

حماية الحياة البرية

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية تكثيف الجهود المشتركة لحماية الحياة البرية وصون التنوع البيولوجي في مصر، والتصدي للممارسات غير المشروعة التي تهدد الكائنات البرية.

وأشادت الوزيرة بسرعة التعامل مع الواقعة وفقًا للإجراءات القانونية والبيئية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على الثروات الطبيعية واستدامة النظم البيئية.