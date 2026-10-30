أميركا تقرض 16.75 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط لشركات

خبرني - قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن شركات نفط وافقت على اقتراض 16.75 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، في إطار اتفاق عالمي جرى التوصل إليه في آذار بهدف ضبط أسعار الوقود بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران.

وقالت وزارة الطاقة في بيان إن الشركات التي ستقترض النفط تشمل جنفور وترافيجورا للتجارة وفيتول. وكانت الولايات المتحدة عرضت 17 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في 16 أكتوبر تشرين الأول.

ووافقت واشنطن في آذار على إقراض 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في إطار اتفاق أوسع مع حوالي 30 دولة عضوا في وكالة الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطيات في جميع أنحاء العالم.



وفي سياق متصل، ستضخ دول عدة في الاتحاد الأوروبي 42.6 مليون برميل من النفط، بحسب ما أعلنه مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن، الخميس، بموجب تعهد مجموعة السبع هذا الشهر لتهدئة المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة العالمية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من إعلان دول مجموعة السبع أنها ستطرح 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام، في أعقاب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر على صادرات الديزل.