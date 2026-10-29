إصابة سعودي وأضرار مادية جراء سقوط شظايا صاروخين في الرياض

خبرني - أعلن الدفاع المدني السعودي، مساء الخميس، إصابة مواطن إصابة بسيطة، ووقوع أضرار مادية في منزل ومركبة بمدينة الرياض، جراء سقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد اعتراضهما وتدميرهما.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلا عن المتحدث الرسمي للدفاع المدني، أن الصاروخين أُطلقا من قبل مليشيا الحوثي، مشيرا إلى أن الدفاع المدني باشر الحادثة ونفذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت في وقت سابق تنفيذ 6 عمليات عسكرية داخل العمق السعودي.

ويشن الحوثيون عدوانا على السعودية منذ استئناف المعارك في اليمن في تموز.

وصعّد الحوثيون عدوانهم على السعودية الداعمة للحكومة اليمنية هذا الشهر، وشملت ضربات على مطار الرياض، أسفرت إحداها عن وفاة 13 شخصا وإصابة مئات آخرين في 10 تشرين الأول، في أعنف هجوم على أراضي السعودية منذ أكثر من عقد.