*
الجمعة: 30 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إصابة سعودي وأضرار مادية جراء سقوط شظايا صاروخين في الرياض

  • 29 أكتوبر 2026
  • 23:58
إصابة سعودي وأضرار مادية جراء سقوط شظايا صاروخين في الرياض

خبرني - أعلن الدفاع المدني السعودي، مساء الخميس، إصابة مواطن إصابة بسيطة، ووقوع أضرار مادية في منزل ومركبة بمدينة الرياض، جراء سقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد اعتراضهما وتدميرهما.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلا عن المتحدث الرسمي للدفاع المدني، أن الصاروخين أُطلقا من قبل مليشيا الحوثي، مشيرا إلى أن الدفاع المدني باشر الحادثة ونفذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت في وقت سابق تنفيذ 6 عمليات عسكرية داخل العمق السعودي.

ويشن الحوثيون عدوانا على السعودية منذ استئناف المعارك في اليمن في تموز.

وصعّد الحوثيون عدوانهم على السعودية الداعمة للحكومة اليمنية هذا الشهر، وشملت ضربات على مطار الرياض، أسفرت إحداها عن وفاة 13 شخصا وإصابة مئات آخرين في 10 تشرين الأول، في أعنف هجوم على أراضي السعودية منذ أكثر من عقد.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

لطيفة المجرن تبكي وتناشد المسؤولين: كرّموني وأنا على قيد الحياة
لطيفة المجرن تبكي وتناشد المسؤولين: كرّموني وأنا على قيد الحياة
  • 2026-10-29 22:45
القناة 13: الإعلام يضخم قضية التأثير القطري في الانتخابات الإسرائيلية
القناة 13: الإعلام يضخم قضية التأثير القطري في الانتخابات الإسرائيلية
  • 2026-10-29 18:49
قطر تنفي تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية
قطر تنفي تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية
  • 2026-10-29 15:51
الكويت تقرر إسقاط الجنسية عن 18 شخصاً
الكويت تقرر إسقاط الجنسية عن 18 شخصاً
  • 2026-10-29 12:50
التحالف: اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية في السعودية
التحالف: اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية في السعودية
  • 2026-10-29 08:54
بعد قرار الفدرالي الأمريكي .. بنوك مركزية عربية تثبت أسعار الفائدة
بعد قرار الفدرالي الأمريكي .. بنوك مركزية عربية تثبت أسعار الفائدة
  • 2026-10-29 02:33