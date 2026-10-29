قبل عيد ميلادها بأيام.. وفاة إلكا زومر نجمة النمر الوردي

خبرني - رحلت الممثلة الألمانية إلكا زومر، إحدى نجمات السينما الكلاسيكية، عن عمر 85 عامًا، إثر هبوط في القلب بمنزلها في لوس أنجلوس.

وأعلن سيباستيان فالتر، ابن زوجها، وفاتها في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية، موضحًا أنها رحلت بسلام، بعد أشهر قليلة من وفاة زوجها فولف فالتر، الذي ارتبطت به لمدة 32 عامًا، وتوفي في يوليو الماضي عقب معاناة مع مرض السرطان.

وأشار إلى أن زومر عانت خلال الأشهر الأخيرة من تدهور حالتها الصحية، وظلت طريحة الفراش، كما تأثرت بشدة برحيل زوجها، الذي شكل جزءًا أساسيًا من حياتها الشخصية خلال العقود الأخيرة.

من برلين إلى أضواء هوليوود

وُلدت إلكا زومر في برلين عام 1940، وكانت تطمح في سنوات مراهقتها إلى العمل مترجمة، بفضل إتقانها ست لغات، قبل أن يتغير مسار حياتها بعد فوزها بلقب «ملكة جمال فياريجو» في إيطاليا عام 1958.

وجاءت هذه الخطوة نقطة تحول في مسيرتها، بعدما لفتت انتباه المخرج الإيطالي فيتوريو دي سيكا، الذي أسهم في دخولها عالم التمثيل، لتبدأ المشاركة في عدد من الأعمال السينمائية الإيطالية، من بينها فيلم «Men and Noblemen».

لاحقًا، انتقلت زومر إلى الولايات المتحدة، حيث حققت انطلاقتها في هوليوود من خلال فيلم «The Prize»، الذي شاركت فيه أمام النجم بول نيومان، وهو الدور الذي ساعدها على ترسيخ حضورها في السينما الأمريكية.

وفي عام 1964، حصلت على جائزة غولدن غلوب ضمن فئة أكثر الوجوه الواعدة، لتصبح واحدة من الأسماء البارزة بين نجمات السينما في تلك الفترة.

«النمر الوردي» يخلد اسمها عالميًا

ارتبط اسم إلكا زومر في ذاكرة الجمهور بشخصية الخادمة ماريا غامبريلي في فيلم «A Shot in the Dark»، أحد الأعمال المرتبطة بسلسلة «النمر الوردي»، الذي شاركت فيه إلى جانب الممثل البريطاني بيتر سيلرز.

وحققت الشخصية انتشارًا واسعًا، وأسهمت في تعزيز شهرة زومر عالميًا، لتصبح مشاركتها في العمل من أبرز المحطات الفنية في مسيرتها.

ورفضت الممثلة لاحقًا العودة إلى الشخصية في فيلم «Son of the Pink Panther» عام 1993، تعبيرًا عن وفائها لذكرى بيتر سيلرز، الذي رحل عام 1980، مفضلة عدم استكمال التجربة من دونه.

وامتدت المسيرة الفنية لزومر قرابة 58 عامًا، شاركت خلالها في مجموعة متنوعة من الأفلام، من بينها «The Oscar» و«The Wrecking Crew»، الذي جمعها بالنجم دين مارتن، كما ظهرت في مجلة «بلاي بوي» ضمن محطات مختلفة من حضورها الإعلامي.

واستمرت مشاركاتها الفنية حتى السنوات الأخيرة من مسيرتها، إذ يعود آخر أدوارها المسجلة إلى عام 2017، قبل ابتعادها عن الأضواء وتوقفها عن الظهور الفني.

وعلى مدار مشوارها، تنقلت زومر بين السينما الأوروبية والأمريكية، ونجحت في بناء مسيرة جمعت بين الكوميديا والأعمال السينمائية ذات الطابع الجماهيري، لتظل من الوجوه المعروفة في مرحلة ازدهار السينما الكلاسيكية خلال ستينيات القرن الماضي.

وتزوجت إلكا زومر مرتين خلال حياتها؛ كانت الزيجة الأولى من الكاتب الصحفي جو هيامز عام 1964، وانتهت بالانفصال عام 1981.

وفي عام 1993، تزوجت فولف فالتر، بعدما جمعتهما معرفة بدأت خلال التحضير لمسرحية «Tamara» عام 1989، واستمرت علاقتهما حتى وفاته في يوليو 2026، بعد صراع مع مرض السرطان.