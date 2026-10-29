إجبار فريق أسكتلندي على خوض مباراتين في التوقيت نفسه

خبرني - سيضطر نادي جونستون بورو، المنافس في الدرجة الخامسة الأسكتلندية، إلى خوض مباراتين في بطولتي كأس في الوقت نفسه يوم السبت 21 نوفمبر، بعدما فشل في إعادة جدولة أي من المواجهتين.

وتنطلق مباراته أمام تايبورت في كأس المجتمعات الأسكتلندية عند الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش، بينما تبدأ مباراته أمام دونيباس في كأس دوري الأراضي المنخفضة بعد 30 دقيقة فقط، وعلى بعد نحو 90 كيلومترًا.

وقال النادي إنه "استكشف كل الخيارات الممكنة" وإنه يشعر بـ"خيبة أمل كبيرة" بعدما رفض المنافسان تغيير موعد المباراتين المعتاد عصر يوم السبت.

وحاول جونستون بورو إعادة ترتيب مباريات أخرى، أو مواجهة تايبورت في منتصف الأسبوع، أو مساء الجمعة، أو عصر الأحد، بل عرض أيضًا التخلي عن حصته من إيرادات التذاكر لتغطية أي تكاليف أو إزعاج ناتج عن تعديل الموعد.

ومع ذلك، أكد النادي أنه "لم يتمكن من إيجاد حل معقول يسمح لنا بخوض المباراتين بأقوى تشكيلة متاحة".

وتُعد كأس المجتمعات الاسكتلندية بطولة يعود تاريخها إلى 140 عامًا، ومخصصة لأندية الدرجة السادسة وما دونها، بينما تضم كأس دوري الأراضي المنخفضة جميع أندية الدرجة الخامسة الاسكتلندية البالغ عددها 33 ناديًا. وتُدار البطولتان من قبل جهتين مختلفتين.

كما أثّر ازدحام جدول المباريات على أندية اسكتلندية أخرى هذا الموسم، إذ خاض أرماديل ثيسل مباراتين على أرضه في 17 أكتوبر، ففاز بمباراته في الدوري قبل أن يودع كأس المجتمعات الاسكتلندية في وقت لاحق من المساء نفسه.

ويقع مقر جونستون بورو غرب مدينة غلاسكو، ويحتل المركز السابع في دوري الأراضي المنخفضة "الغرب" بفارق 11 نقطة عن الصدارة. وكان قد أحرز لقب كأس المجتمعات الاسكتلندية عام 2025 عندما كانت البطولة تُعرف باسم كأس الناشئين الاسكتلندية، ويبلغ متوسط حضوره الجماهيري بين 400 و500 متفرج في المباراة الواحدة.