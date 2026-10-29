جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وبيراميدز بالجولة الثامنة

خبرني - واصل نادي بيراميدز انطلاقته المثالية في مسابقة الدوري المصري الممتاز عقب خوضه لقائه أمام وادي دجلة.

وعزز بيراميدز تربعه على على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة موسعا الفارق مع أقرب ملاحقيه، بعد فوزه على وادي دجلة بنتيجة 2-1، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز 2026-2027.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وبيراميدز

ونجح بيراميدز في إحكام قبضته على قمة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات متتالية دون التعادل أو الخسارة، متفوقا بفارق هجومي ودفاعي مميز بامتلاكه أقوى خط هجوم وسجل إيجابي في فارق الأهداف.

وجاء النادي الأهلي في المركز الثاني لجدول الترتيب برصيد 20 نقطة حصدها من خوض 8 مواجهات، حقق خلالها الفوز في 6 مباريات وتعادل في مواجهتين دون أن يتلقى أي هزيمة، ليبقى المطارد المباشر للصدارة.

وكان الأهلي خطف فوزا ثمينا، في وقت لاحق الخميس، من أمام مضيفه مودرن سبورت بهدف دون رد، ليستعيد الوصافة من منافسه الزمالك.

وتراجع الزمالك إلى المركز الثالث برصيد 19 نقطة بعد خوضه 8 مباريات، حقق الفوز في 6 منها وتعادل في مباراة واحدة بينما تعرض لهزيمة واحدة، ليبقى ضمن دائرة الصراع والمنافسة على المراكز الأولى.

وحسم سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 15 نقطة حصدها من 7 مباريات فقط، محققا الفوز في 5 مواجهات بينما تلقى الخسارة في مباراتين، متفوقا في جدول الترتيب بفارق خوضه مباراة أقل.

وظهر الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 13 نقطة جمعها من 7 مواجهات، إثر تحقيقه الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة واحدة مقابل الهزيمة في مواجهتين.

وجاء نادي مودرن سبورت في المركز السادس بالرصيد ذاته (13 نقطة)، لكن من خوض 8 مباريات، بعدما حقق الانتصار في 4 مواجهات وتعادل في مباراة واحدة وتلقى 3 هزائم، ليتأخر بفارق الأهداف والمباريات عن الاتحاد السكندري.

جدول ترتيب الدوري المصري 2026-2027

بيراميدز: 24 نقطة

الأهلي: 20 نقطة

الزمالك: 19 نقطة

سيراميكا كليوباترا: 15 نقطة

الاتحاد السكندري: 13 نقطة

مودرن سبورت: 13 نقطة