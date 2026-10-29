سي آف أي الأردن شريك منطقة التسجيل في سوفكس 2026

خبرني - شاركت سي آف أي الأردن (CFI) في معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة "سوفكس 2026" بصفتها شريك منطقة التسجيل، في خطوة تعكس حضورها المستمر في الفعاليات الوطنية الكبرى وحرصها على دعم المبادرات التي تبرز مكانة المملكة وقدرتها على استضافة الفعاليات الدولية. وأُقيم المعرض تحت الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، في مدينة العقبة خلال الفترة من 27 إلى 29 تشرين الأول 2026، ضمن دورته الخامسة عشرة التي تزامنت مع مرور 30 عاماً على انطلاق المعرض.

وجاءت مشاركة سي آف أي الأردن إلى جانب كبرى المؤسسات المحلية والعالمية من قطاعات متنوعة، في انعكاس لأهمية "سوفكس" كمنصة دولية تستقطب مؤسسات تتجاوز القطاعات الدفاعية والأمنية، وتوفر مساحة للتواصل مع مختلف الجهات المشاركة من الأردن والعالم. كما حظيت الشركة بتكريم تقديري خلال حفل العشاء الرسمي الذي أُقيم في 28 تشرين الأول 2026، تقديرًا لمساهمتها في هذه الدورة.

وفي هذه المناسبة، قال لؤي عازر، الرئيس التنفيذي لشركة سي آف أي الأردن: "نعتز بهذه الشراكة مع سوفكس 2026، الذي يُعد من أبرز المعارض العسكرية الدولية المتخصصة في معدات العمليات الخاصة والأمن القومي، ويجمع تحت مظلته القيادات العسكرية وصنّاع القرار وكبرى الشركات والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم. ويعكس تطور المعرض عبر دوراته المتعاقبة قدرة الأردن على تنظيم فعاليات دولية متخصصة وترسيخ مكانته على الساحة العالمية."

وأضاف قائلاً: "نؤمن بأهمية دور القطاع الخاص في مساندة هذه الجهود الوطنية، ونحرص في سي آف أي الأردن على مواصلة دعم المبادرات والفعاليات التي تواكب طموحات المملكة المستقبلية، وتساهم في تعزيز حضور الأردن إقليمياً ودولياً."

وشهدت الدورة الخامسة عشرة من "سوفكس" مشاركة واسعة لجهات من أكثر من 70 دولة، واستقطبت ما يزيد على 15 ألف زائر خلال أيامها الثلاثة. وإلى جانب الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، شاركت مؤسسات من قطاعات اقتصادية متنوعة، شملت الخدمات المالية والاتصالات والسيارات.

وتعكس هذه الشراكة نهج سي آف أي الأردن القائم على أن تكون شريكًا فاعلًا في الجهود الوطنية بمختلف مجالاتها، من خلال مواصلة دعم الأنشطة والفعاليات التي تسهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وتعزيز مكانة الأردن وحضوره على المستويين الإقليمي والدولي.