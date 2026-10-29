هيئة بحرية: استهداف ناقلة بمقذوف في مضيق هرمز

خبرني - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، إنها تلقت بلاغا من مسؤول أمن في إحدى الشركات يفيد بأن ناقلة تعرضت للاستهداف بمقذوف غير معروف أثناء عبورها باتجاه الخروج من مضيق هرمز.

وأضافت الهيئة أنه لم يجر تسجيل أي إصابات بين أفراد الطاقم أو رصد آثار بيئية.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، أن النيران اشتعلت في 4 ناقلات على الأقل اصطدمت بألغام أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، بعد يوم على تأكيد الجيش الأميركي أنه قام بنزع الألغام من الطرق الرئيسية في الممر المائي.



وقال الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة "ارنا" الرسمية "خلال الـ24 ساعة الماضية، تعرضت 3 ناقلات نفط مخالفة لانفجار وحريق إثر اصطدامها بألغام أثناء عبورها من المسار غير المصرح به جنوب مضيق هرمز".

وأضاف بأن الناقلات "أطفأت جميع أنظمتها الرادارية والملاحية" وتجاهلت تحذيرات القوة البحرية للحرس الثوري.

لم يتضح بعد توقيت وقوع الحوادث أو الأعلام التي كانت الناقلات ترفعها.