قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الحسين السلط الجديد ينجز عملية جراحية دقيقة

خبرني - شهد مستشفى الحسين السلط الجديد إنجازًا طبيًا نوعيًا في قسم الأنف والأذن والحنجرة، تمثّل في إجراء عملية جراحية دقيقة لفتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، كانت تعاني من التهاب فطري في الجيوب الأنفية امتد تأثيره إلى المناطق المجاورة للعين وقاع الجمجمة.

ونظرًا لدقة المنطقة وخطورة التدخل الجراحي لقربها من العين وقاع الجمجمة، أُجريت العملية باستخدام جهاز الملاحة الجراحية (Surgical Navigation System)، للمساعدة في تحديد المعالم التشريحية بدقة وتعزيز مستوى الأمان خلال الإجراء الجراحي.

من جانبه، تقدم عطوفة مدير المستشفى، الدكتور مهند الحديدي، بجزيل الشكر والتقدير إلى الكادر الطبي والتمريضي وجميع من ساهم في إنجاز هذه العملية بكفاءة وحرفية عالية، مثمنًا جهودهم المتميزة وروح الفريق الواحد في تقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية.

وخصّ الدكتور الحديدي بالشكر والتقدير كلًا من الدكتور أيمن الحياري، والدكتور عبد الحليم الخرابشة، والدكتورة هالة المحاميد، وكادر التخدير ممثلًا بالدكتورة لميس الرقاد، إلى جانب كادر تمريض العمليات، وبشكل خاص سستر سحر الحياري وسستر رولا العمايرة، وفنية التخدير نعمة النعيمات، تقديرًا لجهودهم وتعاونهم وروح الفريق التي أسهمت في إنجاز هذا العمل الطبي.