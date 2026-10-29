أبل تكشف النقاب عن كمبيوتر محمول بشاشات تعمل باللمس

خبرني - كشف جون تيرنوس، الرئيس التنفيذي لشركة أبل عن أول أجهزة (ماك بوك) مزودة بشاشة تعمل باللمس، متخليا بذلك عن موقف الشركة طويل الأمد الرافض لهذه التكنولوجيا، في ختام موجة إطلاق منتجات قبيل موسم التسوق في الأعياد.

وخلال فعالية أبل في لوس انجليس، عرض تيرنوس طرازا من أجهزة ماك بوك برو مزودا بشاشة "الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء"، حيث ركز على تباين الشاشة ووضوحها وسطوعها أمام جمهور من صانعي المحتوى والمحترفين المبدعين.

كما أشار إلى أن الشركة ستعود إلى استخدام الشعار المضيء على ظهر أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وقال تيرنوس اليوم "نحن نحب جهاز ماك، وهو السبب الذي دفع الكثيرين منا إلى الانضمام إلى ’أبل’ في المقام الأول. وقد أصبح جهاز ماك أفضل من أي وقت مضى، وأقوى من أي وقت مضى".

ويأتي هذا الحدث في إطار حملة إعلامية مكثفة مليئة بإطلاق منتجات جديدة منذ أن تولى تيرنوس، وهو مسؤول تنفيذي مخضرم في قسم الأجهزة بشركة أبل، منصب الرئيس التنفيذي في بداية الشهر الماضي.

ويبدأ سعر جهاز ماك بوك برو الجديد المزود بشاشة تعمل باللمس من 2899 دولارا للطراز مقاس 14 بوصة المزود بشريحة إم5 برو، بينما يبدأ سعر الطراز الأعلى مستوى من 4799 دولارا للطراز مقاس 16 بوصة المزود بشريحة إم5 ماكس الأكثر قوة.