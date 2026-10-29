إيران تؤكد تلقي رسالة من نائب ترامب، والحرس الثوري يعلن اندلاع حرائق بناقلات في هرمز

خبرني - أفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، الخميس، بأن طهران تلقت رسالة من جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، لكنها لم ترد عليها بعد، وذلك بعد أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء تقريراً ورد فيه أن فانس أرسل خطاباً إلى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي في مسعى لإحياء مفاوضات السلام.

وأضافت الوكالة أن طهران تُصرعلى أن تلبي الولايات المتحدة شروطها السبعة، وترى أن "أي موقف يتعارض مع هذا الإطار غير مقبول".

الحرس الثوري: اندلاع حرائق بناقلات في هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، أن النيران اشتعلت في أربع ناقلات على الأقل اصطدمت بألغام أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، بعد يوم على تأكيد الجيش الأمريكي أنه قام بنزع الألغام من الطرق الرئيسية في الممر المائي.

وقال الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة "إرنا" الرسمية "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تعرضت ثلاث ناقلات نفط مخالفة لانفجار وحريق إثر اصطدامها بألغام أثناء عبورها من المسار غير المصرح به جنوب مضيق هرمز".

وأضاف بأن الناقلات "أطفأت جميع أنظمتها الرادارية والملاحية" وتجاهلت تحذيرات القوة البحرية للحرس الثوري.

ولم يتضح بعد توقيت وقوع الحوادث أو الأعلام التي كانت الناقلات ترفعها.

وفي وقت لاحق الخميس أفاد الجيش الإيراني بأن ناقلة أخرى اشتعلت فيها النيران شرقي المضيق.

وذكر الجيش، في بيان نقله التلفزيون الرسمي أن "ناقلة كانت تعمل بشكل غير قانوني في منطقة محظورة وخطرة شرقي مضيق هرمز، تعرضت لأضرار واندلعت فيها النيران بعد اصطدامها بألغام بحرية، ما جعلها عاجزة عن الحركة".

وحذرت إيران الأربعاء، من أثر اقتصادي مدمر لأي هجوم جديد تقوده إسرائيل ضدها.

وذكرت أيضاً أنها تجري مباحثات مع الوسطاء بشأن خطة سبق وأن طرحتها لإنهاء الحرب في المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال عراقجي في بيان على منصة إكس خلال حضوره منتدى للطاقة في موسكو، إن "التأثير المدمّر على الأسواق الدولية لأي مغامرة عسكرية تُقدم عليها إسرائيل في منطقة الخليج الفارسي لا تزال تشكل مصدر قلق كبير لكل من موردي الغاز ومستهلكيه".

ومنذ اندلاع الحرب، شلّت إيران الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي الذي كان ممراً لنحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، كما شرعت في مهاجمة السفن التي تحاول العبور من دون إذن منها.

وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية للضغط على الاقتصاد الإيراني.

وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال، الأربعاء، أن واشنطن طلبت من عدة دول خليجية عربية الاستعداد لاحتمال شن "حملة عسكرية قصيرة ومكثفة" ضد إيران، وذلك في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

لكن الصحيفة نقلت عن مصادر مطلعة على هذه المناقشات أن الرئيس ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بعد بهذا الشأن.

وحذرت إيران من أنها سترد بشكل أوسع في حال وقوع أي هجوم جديد، وهدد رضائي باستهداف بنية تحتية مرتبطة بالولايات المتحدة، بما في ذلك مراكز بيانات وغيرها من المنشآت المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

"فرصة للدبلوماسية"

أعلن عراقجي، الأربعاء، أن إيران تبحث مع الوسطاء سبل تنفيذ خطة الأيام السبعة الرامية إلى إنهاء الحرب في المنطقة، وإعادة فتح مضيق هرمز.

وكتب عراقجي على منصة إكس: "في حين أن قواتنا المسلحة الشجاعة على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن، تواصل إيران منح الدبلوماسية فرصة للنجاح".

وأضاف "نحن على تواصل وثيق ومستمر مع الوسطاء لبحث أفكار من شأنها ضمان تنفيذ خطّة الأيام السبعة خلال أقل من أسبوع".

وكان ترامب قد رفض هذه الخطة سابقاً بعد أن طرحتها إيران في سبتمبر/أيلول.

ونصت الخطة على إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام إذا توافرت "الشروط اللازمة"، ولا سيما لجهة إنهاء الحرب على جميع الجبهات في المنطقة.

وطالبت طهران في مقترحها السابق أيضاً بالإفراج عن أصولها المجمدة في الخارج، ورفع العقوبات المفروضة على قطاعها النفطي، إلى جانب إنهاء الحصار الأمريكي على موانئها.

وتوقفت المفاوضات بين واشنطن وطهران منذ أشهر.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأربعاء بأن وسطاء إقليميين تتقدمهم قطر يدفعون في اتجاه "اتفاق دبلوماسي" لإحياء المحادثات الأمريكية الإيرانية ومنع استئناف الحرب في المنطقة بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف التقرير، نقلاً عن مصادر أمريكية وإسرائيلية وإقليمية، أن القطريين يحاولون "إقناع إيران بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة مواقعها النووية التي تعرّضت للقصف مقابل تخفيف بعض العقوبات الأمريكية".

وأعلنت إيران أن وفداً قطرياً زارها الأحد لإجراء محادثات مع مسؤوليها تناولت آخر التطورات، وخصوصاً المفاوضات ومضيق هرمز وإمدادات الطاقة.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال، الأربعاء، أن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس تواصل مع مسؤول أمني إيراني كبير في محاولة لإحياء محادثات السلام، ما من شأنه أن يجنب إيران هجوماً أمريكياً جديداً.

وأفادت الصحيفة بأن فانس بعث برسالة إلى محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في خطوة أشارت الصحيفة وفق أحد مصادرها إلى أنها جاءت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.