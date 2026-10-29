تحويلة مرورية لصيانة جسر سواقة على الطريق الصحراوي

خبرني - تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان، اعتباراً من صباح يوم غدٍ الجمعة ، تنفيذ أعمال صيانة فواصل التمدد لجسر سواقة على الطريق الصحراوي ، وذلك ضمن أعمال عطاء صيانة عدد من الطرق الرئيسية والجسور في إقليم الوسط، الممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.



يأتي هذا المشروع في إطار خطط الوزارة الرامية للمحافظة على شبكة الطرق والجسور، ورفع كفاءتها التشغيلية، تعزيزاً لمستويات السلامة المرورية، وإطالةً للعمر التشغيلي للبنية التحتية بما يواكب النمو الاقتصادي والعمراني في المملكة.



​ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال صيانة واستبدال فواصل التمدد للجسر وفق أعلى المواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المنشأ واستدامة جاهزيته، ويعزز مستوى الخدمة المقدمة لمستخدمي الطريق.



​ونظراً للأهمية المرورية التي يتمتع بها جسر سواقة ، وما يشهده من كثافة في حركة السير، ستنفذ الأعمال دون إغلاق الجسر بالكامل؛ حيث سيتم تطبيق تحويلات مرورية جزئية، من خلال تحويل السير إلى تحويلة خارجية مجهزة بجميع عناصر السلامة المرورية للاتجاه من عمان باتجاه الجنوب .



وتحويل السير إلى أحد المسربين أثناء العمل في المسرب الآخر، ثم عكس التحويلة بعد استكمال الأعمال من الجنوب باتجاه عمان ، بما يضمن استمرارية الحركة المرورية والحد من أي تباطؤ في الموقع.



​وأكدت الوزارة تجهيز مواقع العمل بكافة عناصر ومتطلبات السلامة المرورية وفق المعايير المعتمدة، بالتنسيق مع مديرية الأمن العام، داعيةً المواطنين إلى الالتزام بالإشارات التحذيرية والتعليمات الإرشادية، والتقيد بالسرعات المحددة، والتعاون مع الكوادر العاملة في الميدان حفاظاً على سلامة الجميع، ولتمكين الفرق الفنية من إنجاز الأعمال ضمن البرنامج الزمني المحدد.