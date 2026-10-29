إغلاق التحقيق في وفاة هايدن بانيتير.. الطب الشرعي يحسم السبب النهائي

خبرني - أغلقت شرطة غرينفيل بولاية كارولاينا الجنوبية التحقيق في وفاة الممثلة الأمريكية هايدن بانيتير، مؤكدة أن الوفاة حادث عرضي.

أعلنت إدارة شرطة غرينفيل في ولاية كارولاينا الجنوبية إغلاق التحقيق رسميًا في وفاة الممثلة الأمريكية هايدن بانيتير، التي رحلت عن عمر ناهز 36 عامًا، استنادًا إلى نتائج التحقيقات الميدانية وتقرير الطب الشرعي، وفقًا لما أوردته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

وكانت الممثلة، المعروفة بأدوارها في مسلسلي «Nashville» و«Heroes»، قد عُثر عليها فاقدة للوعي داخل منزل في الولاية يوم 16 أغسطس الماضي. وعند وصول فرق الطوارئ، كانت تعاني توقف القلب، ورغم محاولات الإنعاش، أُعلنت وفاتها في موقع الحادث.

وأوضح تقرير تشريح الجثة الصادر عن مكتب الطب الشرعي بمقاطعة غرينفيل عدم وجود أي علامات تشير إلى تعرضها لإصابات أو اعتداء جسدي، فيما حدد سبب الوفاة بأنه التأثيرات السامة لمزيج من المواد، شمل الفنتانيل ومادة 4-ANPP وألبرازولام وميثوكاربامول وكويتيابين.

وبحسب تقرير الشرطة، كان برايان هيكرسون، صديق الممثلة في فترات متقطعة، وشقيقه زاك موجودين معها وقت الحادث، وتواصلا مع خدمات الطوارئ عبر الرقم 911. كما سلّم برايان المحققين حقيبة تحتوي على أدوية تخص الممثلة الراحلة.

وفي أعقاب الوفاة، عبّر والدها، سكيب بانيتير، عن حزن الأسرة العميق، مشيدًا بمسيرتها الفنية وبالأثر الذي تركته في قلوب جمهورها ومحبيها.

وفي تطور مرتبط بتركة الممثلة، تقدم خطيبها السابق وبطل الملاكمة الأوكراني فلاديمير كليتشكو بطلب للحصول على الوصاية المؤقتة على التركة نيابة عن ابنتهما كايا، البالغة من العمر 11 عامًا.

وأبدى كليتشكو مخاوف بشأن احتمال إساءة إدارة ممتلكات بانيتير، مشيرًا في وثائق قانونية إلى شكوكه في قيام شخص من خارج الأسرة ببيع بعض مقتنياتها، بما في ذلك المجوهرات، إلى أحد متاجر الرهن.

وعلى خلفية هذه المخاوف، قررت المحكمة في 8 أكتوبر تعيين كليتشكو وصيًا مؤقتًا على التركة الخاصة بالطفلة، لحين تعيين مدير دائم يتولى إدارتها.

ويأتي إغلاق التحقيق ليحسم الجانب الجنائي من ملابسات وفاة الممثلة، بينما تستمر الإجراءات القانونية المتعلقة بتركتها وممتلكاتها في إطار حماية حقوق ابنتها.