شاشة عريضة وذاكرة 16 غيغابايت.. تسريبات تكشف عن هاتف هواوي الجديد

خبرني - تتجه شركة "هواوي" إلى توسيع حضورها في سوق الهواتف الذكية عبر علامة جديدة تحمل اسم Starlight، مع استعدادها لتقديم جهاز يجمع بين التصميم العريض ومواصفات تقنية لافتة، وفقاً لتسريبات حديثة كشفت عن ملامح الهاتف المرتقب.

ويبرز الهاتف المنتظر بشاشة يبلغ قياسها 6.39 بوصة، إلى جانب معالج من سلسلة Kirin 9، فيما تشير المعلومات المتداولة إلى أن النموذج الأولي يتضمن ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 غيغابايت ومساحة تخزين تصل إلى تيرابايت واحد، وهي مواصفات تثير الاهتمام، خصوصاً مع الحديث عن توجه العلامة الجديدة نحو الفئات الأكثر حساسية للسعر.

تصميم جديد

كشف المسرّب الصيني المعروف باسم Digital Chat Station عن تفاصيل أولية تتعلق بتصميم الهاتف الجديد ومكوناته، في مؤشر على الاتجاه الذي قد تعتمده "هواوي" مع إطلاق علامتها الفرعية الجديدة Starlight، المعروفة في الصين باسم Xingmang.

وبحسب تقرير نشره موقع "Gizmochina"، فإن التسريب يأتي بعد معلومات سابقة تحدثت عن توجه الشركة إلى طرح هواتف هذه العلامة بصورة أساسية عبر الإنترنت، مع التركيز على تقديم أجهزة تجمع بين الإمكانات المناسبة والأسعار الاقتصادية.

وتشير المعلومات المتاحة إلى احتمال اعتماد هواتف Starlight على معالجات من سلسلتي Kirin 8 وKirin 9، بما يتيح للشركة تقديم خيارات متعددة ضمن العلامة الجديدة، رغم عدم الكشف رسمياً عن تفاصيل خطتها حتى الآن.

نموذج أولي

تتضمن المواصفات المسربة للهاتف ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 غيغابايت، إلى جانب سعة تخزين داخلية تبلغ تيرابايت واحد، وفقاً للتفاصيل المتداولة بشأن النموذج الهندسي الأولي للجهاز.

لكن هذه الأرقام لا تعني بالضرورة أنها ستظهر في النسخة التجارية النهائية، إذ قد تلجأ الشركات إلى استخدام مكونات مرتفعة الإمكانات خلال مراحل الاختبار والتطوير، قبل تحديد المواصفات التي ستصل إلى المستهلكين.

كما تثير سعة التخزين الكبيرة تساؤلات بشأن مدى توافق هذه التجهيزات مع التوجه الاقتصادي المنسوب إلى علامة Starlight، التي يُقال إنها تستهدف المستخدمين الباحثين عن قيمة مناسبة مقابل السعر.

وبالتالي، تظل المواصفات الواردة مؤشرات أولية لا يمكن اعتبارها تأكيداً نهائياً لما سيقدمه الهاتف عند طرحه رسمياً.

التصميم العريض

تتضمن المعلومات المسربة شاشة بقياس 6.39 بوصة، مع تصميم عريض يمثل أحد أبرز ملامح الهاتف المرتقب، في امتداد لتوجه سبق أن اختبرته "هواوي" في أجهزة أخرى.

ففي عام 2025، قدمت الشركة هاتف Pura X القابل للطي، قبل أن تنتقل إلى التصميم العريض في هاتف تقليدي غير قابل للطي هو Pura X View، الذي وصفته بأنه أول هاتف ذكي تقليدي في العالم بهذا التصميم.

وحقق Pura X View مبيعات تجاوزت 180 ألف وحدة خلال يومه الأول في السوق الصينية، وهو ما يعكس الاهتمام الذي حظي به هذا الشكل المختلف من الهواتف.

ولم يقتصر الاتجاه نحو التصميم العريض على "هواوي"، إذ تبنت شركات أصغر، من بينها DOOGEE، تصميماً مشابهاً في بعض أجهزتها، بما يعكس اتساع نطاق التجربة خارج العلامات الكبرى.

الفئات الاقتصادية

إذا صحت التسريبات المتداولة، فقد تسعى "هواوي" إلى نقل تجربة التصميم العريض إلى شريحة سعرية أقل من خلال علامتها الجديدة Starlight، مع الاعتماد على البيع عبر الإنترنت وتقديم أجهزة تستهدف الباحثين عن مواصفات مناسبة مقابل تكلفة أقل.

وقد يمنح هذا التوجه العلامة هوية مختلفة منذ انطلاقها، خصوصاً إذا نجحت الشركة في الجمع بين التصميم غير التقليدي والمكونات التقنية التي تلبي احتياجات المستخدمين، مع الحفاظ على مستويات سعرية تنافسية.

ومع ذلك، لا تزال هذه التوجهات مستندة إلى معلومات مسربة، ولم تعلن "هواوي" رسمياً حتى الآن تفاصيل استراتيجية العلامة الجديدة أو نطاق الأجهزة التي ستقدمها.

السعر وموعد الإطلاق

على الرغم من ظهور بعض التفاصيل المتعلقة بالشاشة والمعالج والذاكرة، لا تزال مجموعة من المعلومات الأساسية غائبة عن الهاتف المرتقب، وفي مقدمتها اسمه التجاري النهائي وسعره ومواصفات الكاميرات وسعة البطارية وموعد الإطلاق.

كذلك، لم تؤكد "هواوي" رسمياً إطلاق علامة Starlight حتى الآن، ما يجعل المعلومات المتاحة مرتبطة بتسريب يتناول نموذجاً أولياً للجهاز، وليس إعلاناً نهائياً عن المنتج.