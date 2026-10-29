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أجواء باردة تضرب الأردن الجمعة.. انخفاض حاد على الحرارة

  • 29 أكتوبر 2026
  • 19:48
أجواء باردة تضرب الأردن الجمعة انخفاض حاد على الحرارة

خبرني - تستعد المملكة للتأثر بكتلة هوائية أبرد من المعتاد اعتباراً من ليلة الخميس/الجمعة، على أن تبلغ تأثيراتها ذروتها يوم الجمعة وفجر السبت، وسط انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأجواء خريفية باردة في مختلف مناطق المملكة، بحسب ما أورده مركز «طقس العرب».

الجمعة.. انخفاض لافت على درجات الحرارة

وتشير التوقعات إلى انخفاض إضافي على درجات الحرارة يوم الجمعة 30 تشرين الأول 2026، لتسود أجواء مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية، في حين يُتوقع أن يكون الطقس أبرد من المعتاد خلال هذه الفترة من العام.

احتمالات لهطول الأمطار

ومن المتوقع أن تتكاثر السحب تدريجياً في سماء المملكة، مع احتمالية هطول زخات محلية من المطر لفترات محدودة في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى، الأمر الذي يستدعي توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرقات المبتلة.

درجات الحرارة إلى ما دون 10 مئوية

وخلال ليلة الجمعة/السبت، يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون 10 درجات مئوية في المرتفعات الجبلية العالية والسهول، ما يعزز الإحساس بالبرودة ويستدعي ارتداء الملابس الدافئة.

تحذيرات من الضباب وتدني الرؤية

كما يُتوقع ارتفاع نسب الرطوبة السطحية، مع احتمالية تشكل الضباب في مناطق من السهول الشرقية، ما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، ويستوجب من السائقين توخي الحذر والالتزام بالسرعات المناسبة.

ماذا بعد موجة البرودة؟

وبحسب التوقعات الواردة، يُنتظر أن تشهد المملكة لاحقاً ارتفاعاً طفيفاً على درجات الحرارة، مع أجواء لطيفة ومستقرة نسبياً خلال ساعات النهار وباردة نسبياً ليلاً، إلى جانب ظهور سحب متفرقة واحتمالية هطول أمطار خفيفة في أجزاء من البادية الشرقية.

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