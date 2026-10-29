جماهير برشلونة تزيد خسائره من الكلاسيكو

خبري - واصلت تداعيات الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة وريال مدريد الظهور بعد المباراة التي انتهت بفوز الأخير 2-1 على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وكان الكلاسيكو الذي أقيم ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني شهدت مدرجاته أحداث شغب دفعت الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عقابية.

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم معاقبة برشلونة بسبب إلقاء جماهيره أجساما على أرض الملعب خلال احتفال لاعبي ريال مدريد بهدف كيليان مبابي الثاني في الدقيقة 87.

تقرير الحكم خوان مارتينيز مونويرا أشار إلى إلقاء زجاجة ماء وعلبة مشروب غازي من مدرج "غول نورد"، دون أن تصيب أي لاعب، مما استدعى تطبيق البروتوكول المعتاد وإطلاق تحذير عبر مكبرات الصوت.

وجاءت العقوبة وفق المادة 117 من اللائحة التأديبية للاتحاد الإسباني باعتبار ما حدث "إخلالا بسيطا بنظام المباراة"، فيما لم تُحدد اللجنة قيمة الغرامة النهائية على النادي، رغم أن المادة تسمح بغرامات تصل إلى 602 يورو.

كما تمكنت الشرطة من تحديد هوية المشجع الذي حاول الاعتداء على إدواردو كامافينغا ولاعبين آخرين من ريال مدريد خلال احتفالات الهدف الثاني، وأكدت رابطة الدوري الإسباني تقديم شكوى إدارية ضده استنادا إلى قانون الرياضة.

ويواجه المشجع غرامة قد تصل إلى 60 ألف يورو إذا اعتُبرت المخالفة جسيمة، إضافة إلى احتمال منعه من دخول الملاعب بين 6 أشهر وسنتين.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن المخالفة يُرجح تصنيفها كجسيمة وليست خطيرة جدا بسبب عدم وقوع أضرار أو إصابات.

جدير بالذكر أن برشلونة تعاون مع قوات الأمن في تحديد هوية المشجع، الذي ينتمي إلى إحدى مجموعات التشجيع التابعة لـ"غرادا 1957"، كما سيُعرض الملف على لجنة الانضباط الداخلية للنادي لاتخاذ إجراءات إضافية بحقه.