مصر.. إيقاف شاشات الإعلانات بعد أزمة الفيديو الإباحي

خبرني - أوقفت الجهات المعنية في مصر الشاشات الإعلانية لحين ضبط المسؤول عن عرض مقطع إباحي على شاشة بمحور 26 يوليو.

كشف مصدر أمني أن الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية تفحص مقطع فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر عرض مشاهد إباحية على إحدى الشاشات الإعلانية بطريق محور 26 يوليو، في الاتجاه المؤدي إلى مدينة الشيخ زايد.

وأوضح المصدر أن أعمال الفحص تستهدف التحقق من صحة المقطع المتداول، وتحديد المسؤولين عن تشغيل المحتوى على الشاشة، فضلًا عن الوقوف على الأسباب التي أدت إلى عرض هذه المشاهد، وما إذا كانت الواقعة ناجمة عن اختراق إلكتروني أو نتيجة أسباب أخرى.

وكان مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يوثق ظهور مشاهد إباحية على إحدى اللوحات الإعلانية أعلى محور 26 يوليو، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات بشأن آليات تشغيل الشاشات الإعلانية وتأمينها، لا سيما في الطرق الحيوية التي تشهد كثافات مرورية على مدار اليوم.

وأثار المقطع المتداول تفاعلًا واسعًا بين المستخدمين، وسط مطالب بكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولية عن بث هذا المحتوى على شاشة إعلانية بالطريق العام.

وتواصل الجهات المختصة فحص الواقعة للوقوف على الأسباب الفعلية وراء عرض المقطع، وتحديد المسؤولين عنها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحريات.