البترول الوطنية تقلص خسائرها 56% إلى 2.48 مليون دينار وإيرادات الغاز ترتفع 35%

خبرني - سجلت شركة البترول الوطنية الأردنية خسائر صافية بلغت 2.48 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بانخفاض نسبته 56% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، رغم ارتفاع إيراداتها بنسبة 30.4% إلى 14.2 مليون دينار، فيما بلغت مصاريف إطفاء الآبار غير الناجحة وحدها نحو 6.59 مليون دينار، وفقا للقوائم المالية المرحلية للشركة .

وأظهرت القوائم المالية، المنتهية في 30 أيلول 2026، ارتفاع حصة الشركة من إيرادات الغاز الطبيعي بنسبة 35% إلى 3.31 مليون دينار، مقابل تراجع إيرادات حقل حمزة النفطي بنسبة 22.1%، وعدم تسجيل أي إيرادات من حقل السرحان، في وقت تجاوزت فيه المصاريف التشغيلية والإدارية 16.5 مليون دينار.

- إيرادات الغاز ترتفع 35% إلى 3.31 مليون دينار

وارتفعت حصة الشركة من إيرادات الغاز الطبيعي إلى 3.31 مليون دينار، مقارنة بـ2.45 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 860 ألف دينار.

كما ارتفعت التكاليف المستردة بنسبة 30.8% إلى 9.63 مليون دينار، مقابل 7.36 مليون دينار، لتشكل نحو 67.8% من إجمالي إيرادات الشركة، فيما بلغت مساهمة حصتها المباشرة من إيرادات الغاز 23.3%.

وبذلك، شكلت التكاليف المستردة وحصة الشركة من إيرادات الغاز الطبيعي معا نحو 91% من إجمالي الإيرادات المسجلة خلال الفترة.

- إيرادات حقل حمزة تتراجع 22% والسرحان دون إيرادات

وفي نشاط النفط، تراجعت إيرادات حقل حمزة بنسبة 22.1% إلى نحو 333.5 ألف دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ428 ألف دينار خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بانخفاض بلغ 94.5 ألف دينار.

أما حقل السرحان، فلم تسجل الشركة أي إيرادات منه خلال الفترة، مقابل 309.8 ألف دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وبذلك، تراجعت الإيرادات المسجلة من الحقلين مجتمعين بنسبة 54.8%، من نحو 737.8 ألف دينار إلى 333.5 ألف دينار، بانخفاض بلغ نحو 404.3 آلاف دينار.

- المصاريف التشغيلية والإدارية تتجاوز الإيرادات بـ2.34 مليون دينار

أظهرت القوائم المالية ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 3% إلى 14.21 مليون دينار، مقارنة بـ13.79 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من عام 2025، فيما زادت المصاريف الإدارية بنسبة تقارب 14% إلى 2.33 مليون دينار، مقابل 2.05 مليون دينار.

وبلغ مجموع المصاريف التشغيلية والإدارية 16.54 مليون دينار، متجاوزا إجمالي الإيرادات البالغة 14.2 مليون دينار، بفارق يقارب 2.34 مليون دينار.

ورغم ارتفاع المصاريف، قلصت الشركة خسائرها بنحو 3.17 مليون دينار، مع نمو الإيرادات بوتيرة أعلى من نمو المصاريف التشغيلية والإدارية.

- 6.59 مليون دينار لإطفاء مصاريف آبار غير ناجحة

وكشفت القوائم المالية ارتفاع مصاريف إطفاء الآبار غير الناجحة بنسبة 7.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ 6.588 مليون دينار، مقارنة بـ6.144 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بحيث شكل هذا البند نحو 46.4% من إجمالي المصاريف التشغيلية للشركة، البالغة 14.21 مليون دينار.

وتضمنت المصاريف التشغيلية نحو 9.04 مليون دينار لآبار حقل الريشة، بما فيها مصاريف إطفاء الآبار غير الناجحة، إضافة إلى 2.62 مليون دينار مرتبطة بالحفارات، و1.78 مليون دينار لمحطة الغاز، و779 ألف دينار لأعمال الاستكشاف.

- التعاقد لحفر 80 بئرا جديدة

وفيما يتعلق بخطط التوسع، كشفت الشركة عن تعاقدها مع مقاول حفر خارجي لحفر 80 بئرا على مدار السنوات الأربع المقبلة، إضافة إلى الآبار التي تعتزم تنفيذها باستخدام حفاراتها الخاصة، بهدف تعزيز أنشطة الاستكشاف وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.

وأشارت القوائم المالية إلى إجراء دراسات مع أطراف محلية ورسمية لتمويل إنشاء خط أنابيب بطول 300 كيلومتر، لربط حقل غاز الريشة بخط الغاز العربي، ضمن خطط نقل الغاز المنتج وتسويقه، بالتزامن مع العمل على خفض التكاليف التشغيلية.

ويشار إلى أن أحدث دراسة شاملة لتقدير احتياطيات الغاز في حقل الريشة، التي استغرقت 30 شهرا وظهرت نتائجها في عام 2025، أظهرت أن كميات الغاز في المكمن بلغت، وفقا لأقل تقدير، 9.39 تريليون قدم مكعبة، والكميات القابلة للاستخراج 2.852 تريليون قدم مكعبة، والاحتياطيات المؤكدة، وفق أقل تقدير، 307 مليارات قدم مكعبة.