انخفاض أسعار الذهب في الأردن.. وعيار 21 يسجل 82.30 دينار للغرام

خبرني - سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية انخفاضاً طفيفاً بلغ 30 قرشاً للغرام الواحد، وفق التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الخميس.

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلباً وتداولاً في السوق الأردنية، نحو 82.30 ديناراً للغرام الواحد.

وتأتي هذه التغيرات في ظل التحديثات الدورية لأسعار الذهب، التي يتابعها المواطنون والمستثمرون في ضوء حركة المعدن الأصفر في الأسواق العالمية والمحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار المشغولات الذهبية لدى محلات الصاغة قد تختلف بحسب المصنعية والتصميم ونوع القطعة.