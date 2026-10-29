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لجنة الانتخابات الإسرائيلية: الليكود يرتفع إلى 27 مقعدًا على حساب شاس

  • 29 أكتوبر 2026
  • 19:01
لجنة الانتخابات الإسرائيلية الليكود يرتفع إلى 27 مقعدًا على حساب شاس

خبرني -أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، الخميس، ارتفاع عدد المقاعد التي حصل عليها حزب الليكود إلى 27 مقعدًا، مقابل 6 مقاعد لحزب شاس، بعد تعديل في توزيع المقاعد بين الحزبين، وفقًا لآخر تحديث لنتائج فرز الأصوات.

ويأتي هذا التغيير في ظل استمرار عملية فرز الأصوات الانتخابية، ولا سيما أصوات المظاريف المزدوجة، التي تشمل أصوات فئات من الناخبين، من بينهم الجنود، والتي قد تؤثر في التوزيع النهائي لمقاعد الكنيست.

وبحسب النتائج الجزئية المنشورة، لا يزال معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعيدًا عن تحقيق الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والمحددة بـ61 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا في الكنيست، وسط منافسة مستمرة مع معسكر المعارضة والقوائم العربية.

وتبقى هذه الأرقام قابلة للتغيير إلى حين استكمال فرز الأصوات وإعلان النتائج الرسمية النهائية من لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية.

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