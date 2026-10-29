القناة 13: الإعلام يضخم قضية التأثير القطري في الانتخابات الإسرائيلية

خبرني - أفادت القناة 13 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام بشأن الاشتباه في تأثير قطر على الانتخابات الإسرائيلية لا تتناسب مع حجم المعلومات المتوفرة لدى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

وقالت المصادر إن التغطية الإعلامية ضخّمت القضية إلى حد كبير مقارنة بنطاقها الفعلي، مشيرة إلى أن الشبهات التي يجري فحصها تبدو محدودة نسبيًا، خلافًا لما أوحت به بعض التقارير المنشورة.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب توجيه رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، تعليمات إلى رئيس الشاباك دافيد زيني، للتحقيق في شبهات تتعلق بتأثير جهات أجنبية على الانتخابات، عبر تمويلات يُشتبه في أنها استُخدمت للتأثير على نسبة مشاركة الناخبين في المجتمع العربي داخل إسرائيل.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، تشمل الشبهات احتمال وجود تمويلات من قطر وتركيا، إلا أن هذه المزاعم لم تُحسم بعد، فيما طُلب من الشاباك جمع الأدلة اللازمة للتحقق منها وتقديم النتائج المتاحة خلال الأسبوع المقبل.

في المقابل، نفت قطر تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية أو تمويل أي أنشطة تهدف إلى التأثير في نتائجها، مؤكدة رفضها لهذه الاتهامات.