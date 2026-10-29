تفاهم بين 4 كتل نيابية على توزيع مواقع المكتب الدائم لمجلس النواب

خبرني - توصلت كتل الميثاق ومبادرة وعزم والأحزاب الوسطية والإصلاح النيابية إلى تفاهم شامل بشأن توزيع مواقع المكتب الدائم لمجلس النواب العشرين في دورته العادية الثالثة، التي تنطلق الاثنين المقبل، يقضي بتخصيص رئاسة المجلس لكتلة الميثاق، وموقع النائب الأول للرئيس لكتلة مبادرة، والنائب الثاني لكتلة عزم، وموقعي مساعدي الرئيس لكتلة الأحزاب الوسطية والإصلاح.

وجاء التفاهم عقب حوار سياسي وبرلماني بين الكتل الأربع، قالت إنه اتسم بالصراحة والشفافية وتغليب المصلحة الوطنية العليا على الحسابات والمصالح الخاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الكتل وضمان انتظام العمل النيابي خلال الدورة المقبلة.

وبحسب بيان صادر عن الكتل الأربع، بدأ مسار التفاهم باجتماع ضم رؤساء لجان التفاوض في الكتل، خُصص لبحث ترتيبات الدورة البرلمانية المقبلة، والتوصل إلى أرضية مشتركة لتنظيم العمل النيابي.

وأظهرت المناقشات الأولية أن وجود مرشحين لرئاسة مجلس النواب من ثلاث كتل مختلفة شكل عائقا أمام إطلاق مفاوضات جدية وشاملة بشأن توزيع مواقع المكتب الدائم، ما استدعى توسيع دائرة الحوار بعقد اجتماع آخر ضم رؤساء لجان التفاوض والأمناء العامين للأحزاب الأربعة.

وهدف الاجتماع الموسع إلى تجاوز نقاط الاختلاف والتوصل إلى تفاهمات تقوم على الشراكة والمسؤولية الوطنية، وسط حوار سياسي وبرلماني معمق اتسم بالوضوح والمكاشفة والحرص على معالجة التباينات بين الكتل.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن المرحلة المقبلة تتطلب توافقا مسؤولا يضع مصلحة الأردن وشعبه فوق جميع الاعتبارات، بعيدا عن التنافس على المواقع أو تغليب المصالح الحزبية الضيقة.

وأشار البيان إلى أنه، وبناء على طلب الأمناء العامين للأحزاب ورؤساء لجان التفاوض، أبدى المرشحون لرئاسة مجلس النواب مرونة وروحا من المسؤولية الوطنية، ووافقوا على وضع ترشيحاتهم بعهدة الأمناء العامين ولجان التفاوض، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات مشتركة.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت حرصا على إنجاح مسار الحوار والتوصل إلى توافق شامل، وتغليب المصلحة الوطنية على الاعتبارات الشخصية والحزبية، تمهيدا لاتفاق برلماني بشأن مواقع المكتب الدائم.

تفاصيل التفاهم على مواقع المكتب الدائم

وخلصت النقاشات بين الكتل الأربع إلى التوافق على توزيع مواقع المكتب الدائم لمجلس النواب على النحو التالي:

- رئيس مجلس النواب: كتلة الميثاق النيابية، على أن تتولى تسمية مرشحها وفق آلياتها الداخلية.

- النائب الأول لرئيس مجلس النواب: كتلة مبادرة النيابية، على أن تتولى تسمية مرشحها للموقع.

- النائب الثاني لرئيس مجلس النواب: كتلة عزم النيابية، على أن تتولى تسمية مرشحها.

- مساعدا رئيس مجلس النواب: كتلة الأحزاب الوسطية والإصلاح النيابية، على أن تتولى تسمية مرشحيها للموقعين.

وشددت الكتل الأربع على أن التفاهمات تمثل إطارا سياسيا وبرلمانيا مشتركا، مع التأكيد على احترام الإجراءات الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب، واستكمال اختيار أعضاء المكتب الدائم من خلال الإجراءات والانتخابات المقررة تحت القبة.

تعزيز التوافق والعمل البرلماني

وأكد المجتمعون أن التفاهم لا يقتصر على توزيع مواقع المكتب الدائم، بل يعكس إرادة سياسية وبرلمانية مشتركة لتعزيز وحدة الأحزاب الوسطية، وترسيخ نهج الحوار والتوافق، وتقديم نموذج مسؤول في إدارة الاختلافات بين الكتل.

واعتبروا أن التوصل إلى هذا التفاهم يخدم مسيرة التحديث السياسي، ويعزز دور مجلس النواب في أداء مهامه الدستورية، من خلال توسيع مساحات التعاون والتنسيق بين الكتل النيابية.

وشددوا على أن المرحلة المقبلة تتطلب عملا برلمانيا جادا ومنتجا، وأن المصلحة الوطنية العليا ستبقى الأساس الذي يحكم التفاهمات بين الكتل الأربع.

وأكدوا أن نجاح التفاهم لا يتوقف عند توزيع المواقع، وإنما يرتبط بترجمته إلى أداء تشريعي ورقابي فاعل، يخدم الأردن وشعبه ويحفظ مصالحه العليا.