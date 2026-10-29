محاضرة في مستشفى الكندي حول اتيكيت التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في المستشفيات 

خبرني - نظم قسم التعليم والتدريب في مستشفى الكندي محاضرة متخصصة بعنوان اتيكيت التعامل مع الاشخاص ذوي الإعاقة قدمتها الدكتورة رهام ابو غبوش الأستاذ المشارك في قسم العمل الاجتماعي بكلية الآداب في الجامعة الأردنية للموظفات والموظفين في مركز المؤتمرات الرئيسي بالمستشفى .

وهدفت هذه المحاضرة الى نشر المعرفة والعلم وتعزيز الوعي بأساليب التواصل والتعامل الانساني والمهني مع ذوي الإعاقة في المستشفيات، وضرورة الالتزام من الكوادر العاملة بكافة فئاتها بقواعد وسياسات العمل ومراعاة احتياجاتهم حسب الفئات وأنواع الاعاقة،

والقواعد العامة للتعامل من خلال استخدام المسميات الصحيحة لذوي الاعاقة ، وسؤالهم قبل تقديم الخدمة لهم وعدم فرضها عليهم مع تجنب العبث معهم .

وتطرقت الدكتورة أبو غبوش الى أنواع الإعاقات وكيفية التعامل والتواصل مع كل نوع منها بطرق خاصة تختلف باقي الاعاقات ، كالإعاقات الحركية ، والإعاقات البصرية ، والإعاقات السمعية ، والإعاقات الذهنية أو الادراكية ، والاعاقات النفسية او العصبية والحقوق التي يتمتعون بها وفق الأنظمة الطبية والاطار القانوني والحقوقي والتعليمات الخاصة بهم .

وفي نهاية المحاضرة جرى نقاش مستفيض حول الكثير من الامور التي تخص هذا الموضوع والاجابة على اسئلة واستفسارات الحضور .

ومن الجدير بالذكر بأن مستشفى الكندي هو مستشفى خاص يضم كافة الاختصاصات الطبية ومراكز متخصصة في جراحة السمنة وجراحة التجميل وشفط الدهون وجراحة الاوعية الدموية ومركز الاخصاب وتفتيت الحصى والاشعة التداخلية والكشف عن السرطانات ( سرطان الثدي ) وعمليات زراعة الاعضاء وعمليات القسطرة والقلب المفتوح ووحدة تنظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية وقسم خاص للاسعاف والطوارئ باحدث الاجهزة وسيارات اسعاف حديثة .