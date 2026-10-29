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  • وزير السياحة والآثار يبحث تعزيز التعاون السياحي مع رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة البريطانية

وزير السياحة والآثار يبحث تعزيز التعاون السياحي مع رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة البريطانية

  • 29 أكتوبر 2026
  • 17:58
وزير السياحة والآثار يبحث تعزيز التعاون السياحي مع رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة البريطانية

خبرني  – التقى وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، بحضور مدير عام هيئة تنشيط السياحة رمزي المعايطة، السيد هارس بخاري، رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة البريطانية (VisitBritain and VisitEngland)، لبحث آفاق التعاون الاستراتيجي وتعزيز تنافسية الأردن في السوق البريطاني.

وتناول اللقاء توسيع الشراكات مع منظمي الرحلات وشركات الطيران، وتكثيف الحملات الترويجية المشتركة، واستثمار المعارض الدولية، وفي مقدمتها سوق السفر العالمي (WTM) في لندن، لتعزيز حضور الأردن واستقطاب شرائح جديدة من الزوار.

كما استعرضت هيئة تنشيط السياحة جهودها في الترويج للأردن عبر استضافة الوفود الإعلامية وتأهيل وكلاء السفر البريطانيين، فيما أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات في التسويق السياحي وتحليل الأسواق وقياس العائد من الحملات الترويجية، بما يعزز فاعلية الترويج ويدعم استدامة النمو السياحي.

وزير السياحة والآثار يبحث تعزيز التعاون السياحي مع رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة البريطانية
وزير السياحة والآثار يبحث تعزيز التعاون السياحي مع رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة البريطانية

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