جيدكو تبحث مع وزارة الابتكار والتكنولوجيا الإثيوبية سبل التعاون في دعم الشركات الناشئة وتبادل الخبرات في ريادة الأعمال

خبرني - إثيوبيا، التقى غالب حجازي، المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، بالسيد Selamyhun Adefris، الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الابتكار في وزارة الابتكار والتكنولوجيا الإثيوبية، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال دعم المشاريع الريادية والشركات الناشئة، وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في البلدين.

وتناول اللقاء التجربة الإثيوبية في استقطاب الأفكار الريادية وتحديد المشاريع الناشئة الواعدة، وآليات تقييمها واختيارها واعتمادها، إضافة إلى منهجيات تقديم الدعم الفني والمالي، ومراحل متابعة المشاريع وتطويرها بما يعزز فرص استدامتها ونموها وقدرتها على التحول إلى مشاريع إنتاجية تسهم في خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأكد حجازي أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير آليات دعم المشاريع الناشئة، مشيراً إلى أن الأردن يمتلك تجربة مؤسسية يمكن البناء عليها وتبادلها مع الجانب الإثيوبي، لا سيما في مجالات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير برامج الدعم والتمويل، وتحسين إجراءات تقييم الطلبات واختيار المشاريع المستفيدة، وتعزيز المتابعة وقياس الأثر الاقتصادي والتنموي للبرامج.

وأشار حجازي إلى وجود فرص واعدة لنقل وتبادل النماذج والخبرات الأردنية في هذا المجال، بما يتناسب مع احتياجات السوق الإثيوبية وأولوياتها التنموية، وبما يتيح للطرفين تطوير آليات عمل مشتركة تسهم في تحسين كفاءة برامج دعم ريادة الأعمال، وتعزيز قدرة المشاريع الناشئة على النمو والتوسع والوصول إلى الأسواق.

كما بحث اللقاء إمكانية بناء شراكة بين الجانبين لتبادل المعرفة والخبرات المؤسسية، والاستفادة من الأدوات الرقمية في إدارة برامج الدعم، وتطوير معايير تقييم المشاريع، وربط رواد الأعمال بالفرص الاستثمارية والأسواق، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الأردن وإثيوبيا في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه جيدكو نحو توسيع شبكة شراكاتها الدولية، وتطوير منظومة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية، والاستفادة من التجارب الناجحة بما ينسجم مع أولويات التنمية الاقتصادية في الأردن، ويسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات بين البلدين.

وأكد اللقاء أهمية تحويل تبادل الخبرات إلى فرص تعاون عملية، تقوم على الاستفادة المتبادلة من التجربتين الأردنية والإثيوبية، وتطوير نماذج دعم أكثر كفاءة واستدامة للمشاريع الناشئة، بما يعزز الابتكار والإنتاجية ويوفر فرصاً جديدة للنمو والتشغيل.