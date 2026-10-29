حجازي يبحث مع الرئيس التنفيذي لمعهد تطوير ريادة الأعمال في إثيوبيا فرص التعاون بين البلدين

خبرني - التقى غالب حجازي، المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، الدكتور حسن حسين، الرئيس التنفيذي لمعهد تطوير ريادة الأعمال في إثيوبيا (EDI)، بحضور مساعد السفير الأردني في جمهورية إثيوبيا، الدكتور عماد مسالمة، لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين الأردن وإثيوبيا، بما يسهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري والمعرفي بين البلدين.

وتناول اللقاء فرص التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات الإمكانات الواعدة، وفي مقدمتها الزراعة الحديثة، والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، وقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، والصناعات الكيميائية، إضافة إلى قطاع السياحة، بما يتيح فرصاً جديدة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين لتطوير أعمالها، وتعزيز تنافسيتها، والوصول إلى أسواق جديدة.

كما بحث الجانبان آليات تعزيز التبادل التجاري والمعرفي بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأردنية والإثيوبية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، واستكشاف فرص إقامة شراكات مباشرة بين الشركات، وتطوير المبادرات المشتركة التي تدعم الابتكار ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتفتح المجال أمام بناء علاقات اقتصادية مستدامة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وفي إطار الاطلاع على التجربة الإثيوبية في مجال تطوير ريادة الأعمال ودعم المشاريع، اطلع الوفد على التجارب والممارسات المتبعة في إثيوبيا، ودور حاضنات الأعمال في دعم المشاريع الناشئة وتطويرها، إلى جانب التعرف على البرامج التدريبية والخدمات المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع، وذلك خلال لقاء مع عيادات الأعمال، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير منظومة ريادة الأعمال وتعزيز قدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بتطوير المشاريع وريادة الأعمال، والاستفادة من المزايا الاقتصادية والفرص المتاحة في الأردن وإثيوبيا، بما يدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويدفع نحو إقامة شراكات إنتاجية وتجارية ذات قيمة مضافة للاقتصادين الأردني والإثيوبي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية نحو توسيع شراكاتها الدولية، وتعزيز حضور المشاريع الأردنية في الأسواق الواعدة، وبناء جسور التعاون مع المؤسسات النظيرة، بما ينسجم مع دورها في دعم وتطوير المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية المستدامة.