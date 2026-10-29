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  • وزير الخارجية السوري : العلاقات مع الأردن في أفضل أحوالها منذ مئة عام ولن نسمح بالفتنة

وزير الخارجية السوري : العلاقات مع الأردن في أفضل أحوالها منذ مئة عام ولن نسمح بالفتنة

  • 29 أكتوبر 2026
  • 17:46
وزير الخارجية السوري العلاقات مع الأردن في أفضل أحوالها منذ مئة عام ولن نسمح بالفتنة

خبرني  - أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن العلاقات السورية الأردنية في أفضل أحوالها منذ مئة عام، مشددًا على ضرورة استثمار هذه العلاقات في معالجة تداعيات القصف الأردني للأراضي السورية.

وقال الشيباني، خلال زيارة إلى درعا، إن العلاقات بين البلدين يجب أن تُستثمر في حل تداعيات القصف، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تقع مستقبلًا مشكلات يكون الجانب السوري سببًا فيها.

وأضاف أن سورية لا تقطع خيوط الود بين شعب حوران والشعب الأردني، مؤكدًا وجود ثقة بين الشعبين، وأن أمن الأردن من أمن سورية، وان الاردن لم يثصر مع سورية خلال الثورة.

وأوضح الشيباني أن القيادة الأردنية أبدت اهتمامًا برفض وقوع ضحايا مدنيين في الغارات على درعا، لافتًا إلى وجود استجابة أردنية لمعالجة الأزمة، وتقديم التعازي بالضحايا، والتجاوب مع التحقيقات.

وأشار إلى أن الحكومتين تعاملتا مع المشكلة بمسؤولية، مؤكدًا أن الحادث لن ينهي العلاقات بين الأردن وسورية.

وحذّر الشيباني من وجود أصوات تسعى إلى إثارة الفتنة بين البلدين، مؤكدًا وجود وعي لدى السوريين تجاه هذه المحاولات، ومعربًا عن ثقته بأن الأمور ستُحل.

 

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