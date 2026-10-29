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رسالة من والد الشهيد فادي الهلسة

  • 29 أكتوبر 2026
  • 17:23
رسالة من والد الشهيد فادي الهلسة
الشهيد فادي الهلسه

خبرني  - نشر العقيد المتقاعد الدكتور عاصم هاني الهلسة، والد الشهيد الدكتور فادي الهلسة الذي استشهد في الاعتداء الإرهابي على كنيسة حمود الجمعة الماضي، رسالة عبر صفحته على موقع فيسبوك، دعا فيها إلى الالتفاف حول القيادة والوحدة الوطنية، ورفض الإساءة إلى العلاقات بين أبناء المجتمع الأردني، محذرًا من المزايدة على دماء الشهداء.

وتاليا نص الرسالة : 

انا العقيد المتقاعد الدكتور عاصم هاني الهلسه والد الشهيد الدكتور الشاب فادي الهلسه اذا اشكر جلاله الملك المعظم وجلاله الملكه المعظمه وساداتنا الامراء و الاميرات والجهات الأمنية كافه ندعوا الى التفاف حول قيادتنا وامتنا الاردنيه الواحده التي تربطنا علاقه الصداقه والجوار لنرفض اي مساس بوحدتنا وان يكف البعض عن المزايده على دماء الشهداء وكل شخص يتدخل باي اساءه انما يتحملها هو شخصيا وانني كوالد احد الشهداء ومصاب في هذه حادثه ارفض اي شيء يمس وحدتنا الوطنية وصحبتنا وعيشنا الواحد والله يحمي الوطن والملك وشعبنا الواحد

 

 

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