طقس العرب للأردنيين : جهزوا المدافئ والملابس الدافئة لليلة الجمعة

خبرني - تشير الخرائط الجوية في مركز طقس العرب إلى توقعات بتأثر المملكة بكتلة هوائية أبرد من المعتاد مع نهاية الأسبوع الحالي، بحيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة اعتبارًا من ليلة الخميس/الجمعة ويوم الجمعة، على أن يزداد هذا الانخفاض ليلة الجمعة وفجر السبت، لتصبح الأجواء خريفية باردة، مع احتمال هطول أمطار محلية في بعض المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.

وفيما يلي أبرز الأمور التي يجب معرفتها حول الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة:

1. الجمعة الأبرد منذ شهور غدًا

تتزايد تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الأبرد من المعتاد مع نهاية الأسبوع وتحديدً الجمعة، ويطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء خريفية تميل إلى البرودة فوق المرتفعات الجبلية ويكون يوم الجمعة 30/10/2026 الأبرد منذ شهور.

2. ظهور السحب واحتمال هطول أمطار محلية

تظهر كميات من السحب في سماء المملكة، مع احتمال هطول أمطار محلية في بعض المناطق الشمالية والوسطى، وذلك لفترات مؤقتة، الأمر الذي قد يرفع من مخاطر حدوث الانزلاقات على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا للأمطار.

3. أجواء باردة بشكل لافت ليلة الجمعة/السبت

يُتوقع أن تسود أجواء باردة بشكل لافت في عموم مناطق المملكة خلال ساعات ليلة الجمعة/السبت، مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون 10 درجات مئوية في بعض مناطق السهول والجبال العالية، ما يستدعي ارتداء الملابس الدافئة، وقد تستدعي الأجواء استخدام وسائل التدفئة في بعض المناطق.

4. ارتفاع الرطوبة وفرصة لتشكل الضباب

يُتوقع أن ترتفع نسب الرطوبة السطحية بشكل واضح خلال الفترة القادمة، ما يزيد من فرص تشكل الضباب في بعض مناطق السهول الشرقية، الأمر الذي يستوجب الانتباه أثناء القيادة في حال تدني مدى الرؤية الأفقية.

5. ارتفاع قليل على الحرارة وأجواء لطيفة ومستقرة نهاراً وباردة نسبياً أثناء الليل

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقائها اقل من المعدل بحدود درجتين مئويتين وتكون الأجواء لطيفة ومستقرة في عموم المناطق مع ظهور السحب المتفرقة. وتوجد احتمالية لهطول الامطار في أجزاء من البادية الشرقية.