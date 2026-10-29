مؤسسة ومركز الحسين للسرطان يكرّمان زين تقديراً لدعمها المتواصل كـ متبرّع متميّز

وأُقيم الحفل برعاية ملكية، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين، مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وبحضور سمو الأمير طلال بن محمد، وسمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء المؤسسة والمركز.

وتم خلال الحفل استعراض أبرز الإنجازات والمحطات في مسيرة المؤسسة والمركز على مدار 25 عاماً، وما حققاه من تقدم في تطوير خدمات رعاية مرضى السرطان وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم، كما تخلّل الحفل تكريم عدد من الداعمين والشركاء تقديراً لعطائهم المستمر وإيمانهم برسالة مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، ودورهم الكبير في إنقاذ حياة الآلاف من مرضى السرطان.

وأعربت شركة زين الأردن عن اعتزازها بهذا التكريم، مؤكدةً مواصلة شراكتها مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، ودعم جهودهما في توفير العلاج والرعاية المتخصصة للمرضى، انطلاقاً من إيمانها بأهمية تكاتف الجهود وتعزيز الشراكات التي تُحدث أثراً إيجابياً في حياة المرضى وعائلاتهم، وحرصها على مواصلة مساندة المبادرات والبرامج التي تنفذها المؤسسة لتحقيق رسالتها الإنسانية.

وكانت مؤسسة الحسين للسرطان قد صنّفت شركة زين كـ "متبرّع متميّز" منذ عدة أعوام، تقديراً لدعمها المتواصل ومساهماتها في مساندة رسالة المؤسسة وبرامجها، حيث تساهم زين سنوياً في دعم حملة "نحو الحياة"، التي تهدف إلى جمع التبرعات للمساهمة في تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان غير المقتدرين، حيث تتيح الشركة لمشتركيها المساهمة في الحملة عبر شبكتها والتبرع من خلال إرسال الرسائل النصية، بما يعزز المشاركة المجتمعية في دعم المرضى والمساهمة في توفير علاج لهم.

كما تحرص زين سنوياً على تكريم طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) من مرضى مركز الحسين للسرطان، تقديراً لإنجازاتهم الأكاديمية وإصرارهم على مواصلة تعليمهم وتحقيق طموحاتهم رغم التحديات التي يواجهونها، إذ تقدم الشركة الدعم للطلبة من خلال توفير أجهزة حاسوب محمولة (لابتوب) وتغطية تكاليف الدروس الخصوصية، بما يمكّنهم من مواصلة دراستهم خلال فترة تلقي العلاج، إلى جانب مواصلة دعم المبادرات والبرامج المختلفة التي تطلقها مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، بما ينسجم مع التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية وحرصها على دعم الجهود الإنسانية والقطاع الصحي في المملكة.