تغيير اتجاه السير داخل نفق الصرح أسفل شارع الأردن

خبرني - تقوم أمانة عمّان الكبرى، من خلال دائرة عمليات المرور، وبالتعاون مع إدارة السير، بتغيير اتجاه السير داخل نفق الصرح أسفل شارع الأردن، ليصبح مخصصًا لدخول المركبات القادمة من شارع الأردن ومنطقة أبو نصير باتجاه عين الباشا والبقعة.

ومن المقرر البدء بتنفيذ الأعمال اعتبارًا من يوم غد، والتي تشمل إزالة الجزيرة الوسطية داخل النفق، وإزالة الدواوير الواقعة على مداخل النفق، إلى جانب تركيب الشواخص الإرشادية اللازمة لتوضيح اتجاه السير الجديد أمام السائقين.

ودعت الجهات المعنية السائقين إلى الالتزام بالشواخص الإرشادية والتعليمات المرورية في الموقع، والتقيد باتجاهات السير الجديدة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتحقيق انسيابية الحركة.

