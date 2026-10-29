اغلاق جزئي يومي لنفق الرابع

خبرني - أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن إغلاق نفق الرابع جزئيًا أمام حركة السير القادمة من شارع الأمير هاشم باتجاه شارع الملكة نور، اعتبارًا من مساء اليوم، بالتعاون مع إدارة السير، وذلك لغايات إعادة تأهيل نظام الإنارة داخل النفق بهدف تحسين مستوى السلامة المرورية.

وأوضحت الامانة أن الإغلاق سيبدأ يوميًا من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحًا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خططها لتحسين السلامة المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية.

وبينت الامانة أن كوادر إدارة السير ستعمل على تنظيم الحركة المرورية في محيط النفق خلال فترة تنفيذ الأعمال، داعية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالشواخص الإرشادية والتعليمات المرورية في الموقع، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق وانسيابية الحركة المرورية.

