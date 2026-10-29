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غرق سفينة حاويات إسرائيلية بعد استهدافها في البحر الأسود

  • 29 أكتوبر 2026
  • 16:02
غرق سفينة حاويات إسرائيلية بعد استهدافها في البحر الأسود

خبرني  -   تعرضت سفينة الحاويات "كونتشيب جيت" (Contship Jet)، التي ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة الشحن الإسرائيلية "زيم" (ZIM)، لهجوم بثلاث مسيّرات بحرية في البحر الأسود قبالة السواحل البلغارية، يوم امس، ما أدى إلى غرقها بالكامل مع حمولتها البالغة 421 حاوية شحن.

ووقع الهجوم على بعد نحو 16 إلى 17 ميلا بحريا شرق رأس كالياكرا، داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكانت السفينة في طريقها من ميناء حيفا إلى ميناء كونستانتسا الروماني، عندما تعرضت للاستهداف.

وتمكنت فرق الإنقاذ البلغارية من إجلاء أفراد الطاقم الثمانية عشر، بينهم 14 بحارا فلبينيا وأربعة أوكرانيين، بواسطة سفينة إنقاذ تابعة للبحرية البلغارية، من دون تسجيل إصابات بشرية.

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