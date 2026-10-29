قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية تضع ليفربول أمام اختبار صعب

خبرني - أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم "كأس كاراباو"، التي سحبت اليوم الخميس، عن مواجهات متوازنة واختبارات مرتقبة لكبار "البريميرليغ".

وسيكون ليفربول على موعد مع مواجهة خاصة أمام ضيفه بورنموث، إذ تحمل المباراة طابعا استثنائيا للمدير الفني لـ"الريدز" أندوني إيراولا، الذي يتطلع لمواجهة فريقه السابق الذي أشرف على قيادته الفنية لثلاثة مواسم متتالية قبل توليه مسؤولية العارضة الفنية لليفربول مطلع الموسم الحالي.

وكان إيراولا قد قاد ليفربول لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور الثمانية عقب تغلبه على تشيلسي بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحسم مواجهته التكتيكية أمام صديق طفولته الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لـ"البلوز".

وفي باقي المواجهات، يلتقي مانشستر سيتي، حامل اللقب، مع نظيره برينتفورد، بينما يواجه كريستال بالاس فريق سندرلاند، على أن يلتقي فليتوود مع الفائز من مواجهة إيفرتون ونيوكاسل يونايتد.

ومن المقرر أن تقام جميع مباريات دور الثمانية منتصف ديسمبر المقبل.