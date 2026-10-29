لغز تباطؤ الوقت.. كيف يخدعك الدماغ أثناء التركيز العالي؟

خبرني - كشفت دراسة علمية حديثة أن استعداد الدماغ لتنفيذ الحركات قد يؤثر في إدراك الإنسان للوقت، ما يفسر جزئيًا شعور بعض الرياضيين والموسيقيين بأن اللحظات تمر ببطء أثناء الأداء الذي يتطلب تركيزًا عاليًا.

وأظهرت الدراسة، المنشورة في مجلة "iScience"، أن التدريب المتكرر على الحركات لا يحسن سرعة الاستجابة فحسب، بل قد يجعل الأحداث القصيرة تبدو أطول من مدتها الحقيقية، في ظاهرة تكشف العلاقة المعقدة بين الحركة والإحساس بالزمن.

تجربة تكشف تغير إدراك الوقت

وأجرى باحثون من جامعة روما تور فيرغاتا الإيطالية تجربة شملت 40 شخصًا بالغًا، طُلب منهم تحريك أصابعهم نحو أهداف تظهر على شاشة، مع تقدير مدة إضاءة دائرة قبل تنفيذ الحركة.

واعتمد الباحثون مدة مرجعية بلغت 0.84 ثانية، لقياس الاختلاف بين الزمن الفعلي والزمن الذي يشعر به المشاركون.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين عرفوا مواقع الأهداف مسبقًا شعروا بأن الضوء استمر مدة أطول، فيما ازداد هذا التأثير مع تكرار التدريب وتحسن سرعة بدء الحركة.

ووصل التشوه في إدراك الزمن إلى نحو 25% مقارنة بالمدة المرجعية.

ماذا يحدث داخل الدماغ؟

وباستخدام تخطيط كهربائية الدماغ، رصد الباحثون أنماطًا من النشاط العصبي ترتبط بالتخطيط للحركة ومعالجة المعلومات الزمنية.

وأوضح عالم الأعصاب نيكولا بينيتي أن الدماغ قد يستخدم لحظة الاستعداد لتنفيذ فعل معين بوصفها نقطة مرجعية لتقدير مدة الأحداث المحيطة.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الآلية قد تساعد في تفسير تجارب الرياضيين والموسيقيين الذين يشعرون بتغير سرعة مرور الوقت أثناء الأداء.

ومع ذلك، أكد الفريق أن النتائج لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين سرعة الاستعداد للحركة وتباطؤ الزمن المدرك، إذ قد تؤثر عوامل أخرى، مثل الدافعية والتوقعات، في هذه الظاهرة.