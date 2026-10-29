الأردن واليابان يبحثان فرص توسيع التعاون في قطاعات حيوية

خبرني - بحث فريق العمل الأردني الياباني المعني بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال اجتماعه الثاني أمس الأربعاء، فرص توسيع التعاون في قطاعات حيوية تشمل الصناعة، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والاستفادة من موقع الأردن الاستراتيجي للوصول إلى أسواق المنطقة، بما في ذلك استكشاف فرص التعاون في مشاريع إقليمية.

كما ناقش الجانبان بحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الخميس، أهمية تعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص لتحديد الفرص والمشروعات المشتركة التي تسهم في زيادة التبادل التجاري وبناء شراكات استثمارية مثمرة.

وأكد الجانبان ضرورة مواصلة عقد الاجتماعات الفنية الدورية ومتابعة تنفيذ بنود خطة العمل للفترة المقبلة حتى شباط 2027، وتحديد الخطوات التنفيذية والمسؤوليات والأطر الزمنية للموضوعات قيد المتابعة، تمهيدا لعرض النتائج على اللجنة المشتركة الأردنية اليابانية برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة.

كما ناقش الطرفان التقدم المُحرز في تنفيذ خطة العمل المشتركة، ونتائج الاجتماعات الفنية الدورية التي عقدت خلال الأشهر الماضية لمعالجة القضايا ذات الأولوية وتذليل التحديات التي تواجه الاستثمارات اليابانية في المملكة.

وقالت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، إن المتابعة المستمرة والتنسيق الوثيق بين الجهات المعنية في البلدين قد أثمرا عن إحراز تقدم ملحوظ في عدد من بنود خطة العمل المشتركة.

وأشارت الزعبي إلى حرص الوزارة التام على ترجمة الحوارات الثنائية إلى إجراءات عملية وملموسة تسهم في تسهيل أعمال المستثمرين، ودعم توسع الاستثمارات اليابانية القائمة، واستقطاب استثمارات نوعية جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

بدورها، أوضحت نائبة السفير الياباني لدى المملكة، توموكو واتانابي، أن بلادها تنظر إلى الأردن كمركز إقليمي حيوي للأعمال والاستثمار، مشددة على أهمية البناء على الفرص الواعدة في قطاعات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والربط الإقليمي، لتعزيز الروابط الاقتصادية ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين.