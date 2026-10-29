إربد: رصد 3 مواقع حرجة لتجمع الأمطار

خبرني - قالت مديرة أشغال محافظة إربد، المهندسة رحاب العتوم، إن المديرية رصدت 3 مواقع حرجة في شارع البترا تتجمع فيها مياه الأمطار، وستتخذ إجراءات فورية لمعالجتها.

وأضافت العتوم لبترا اليوم الخميس، إن الشارع شهد تجمعا كبيرا للمياه خلال سقوط الأمطار الأخيرة، ما أدى إلى غمر أجزاء منه بالمياه والتسبب بازدحامات في حركة المرور.

وأشارت إلى أن المديرية ستنشئ، بالاتفاق مع مقاول، خطا لتصريف مياه الأمطار في أحد المواقع التي شهدت تجمعا كبيرا للمياه، وستقوم بمعالجة الموقعين الآخرين عبر استبدال الجزيرة بحواجز خرسانية من نوع "نيوجيرسي"، ستسهم في التقليل من تجمع المياه داخل الشارع وتحسين انسيابية تصريفها.

وبينت العتوم أن طبيعة المنطقة الممتدة باتجاه جامعة العلوم والتكنولوجيا شهدت تغيرات خلال السنوات الماضية نتيجة التوسع العمراني وإقامة المحال التجارية والمعارض وارتفاع منسوب الشارع في بعض المواقع، ما أدى إلى تغير مسارات تصريف المياه ومجاري الأودية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الهطول المطري.

كما أضافت أن طبيعة المنطقة كانت سابقا أكثر انحدارا، ما كان يسمح بتدفق مياه الأمطار باتجاه الأودية، إلا أن التغيرات التي طرأت على طبيعة البناء وإقامة المنشآت التجارية أثرت في مسارات المياه في بعض المواقع، الأمر الذي يستدعي اتخاذ حلول فنية تتناسب مع الواقع الحالي للشارع والمنطقة المحيطة به.

وأكدت أن الشارع يضم مناهل مخصصة لتصريف مياه الأمطار ضمن حرمه، إضافة إلى 7 عبارات كبيرة، مشيرة إلى أن مديرية أشغال إربد تعوّل على الحلول الجديدة المقترحة لمعالجة الإشكالات التي ظهرت خلال الهطولات المطرية الأخيرة، والحد من تكرار تجمع المياه في المواقع المتضررة.