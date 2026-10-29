*
الخميس: 29 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أضواء
  • وزير السياحة والآثار يبحث تعزيز التعاون السياحي مع رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة البريطانية

وزير السياحة والآثار يبحث تعزيز التعاون السياحي مع رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة البريطانية

  • 29 أكتوبر 2026
  • 15:05
وزير السياحة والآثار يبحث تعزيز التعاون السياحي مع رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة البريطانية

خبرني - التقى وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، بحضور مدير عام هيئة تنشيط السياحة رمزي المعايطة، السيد هارس بخاري، رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة البريطانية (VisitBritain and VisitEngland)، لبحث آفاق التعاون الاستراتيجي وتعزيز تنافسية الأردن في السوق البريطاني.

وتناول اللقاء توسيع الشراكات مع منظمي الرحلات وشركات الطيران، وتكثيف الحملات الترويجية المشتركة، واستثمار المعارض الدولية، وفي مقدمتها سوق السفر العالمي (WTM) في لندن، لتعزيز حضور الأردن واستقطاب شرائح جديدة من الزوار.

كما استعرضت هيئة تنشيط السياحة جهودها في الترويج للأردن عبر استضافة الوفود الإعلامية وتأهيل وكلاء السفر البريطانيين، فيما أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات في التسويق السياحي وتحليل الأسواق وقياس العائد من الحملات الترويجية، بما يعزز فاعلية الترويج ويدعم استدامة النمو السياحي.

وزير السياحة والآثار يبحث تعزيز التعاون السياحي مع رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة البريطانية
وزير السياحة والآثار يبحث تعزيز التعاون السياحي مع رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة البريطانية

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

شبكتا المحاميات و الصحفيات توقّعان مذكرة تعاون لتعزيز الحماية من العنف الرقمي وتيسير الوصول إلى الإنصاف
شبكتا المحاميات و الصحفيات توقّعان مذكرة تعاون لتعزيز الحماية من العنف الرقمي...
  • 2026-10-29 13:52
أورنج الأردن والمركز الأردني للتصميم والتطوير يُجددان اتفاقية لتزويد المركز بحلول الاتصالات
أورنج الأردن والمركز الأردني للتصميم والتطوير يُجددان اتفاقية لتزويد المركز ب...
  • 2026-10-29 12:34
سوفكس ٢٠٢٦ يكرّم هيئة تنشيط السياحة تقديراً لدورها في تعزيز الحضور الدولي للأردن
سوفكس ٢٠٢٦ يكرّم هيئة تنشيط السياحة تقديراً لدورها في تعزيز الحضور الدولي للأردن
  • 2026-10-29 10:17
(خضوع) لعبد الله زايد: رواية عربية تفتح ملف الرهاب وألم الاغتراب داخل الأسرة والمجتمع
(خضوع) لعبد الله زايد: رواية عربية تفتح ملف الرهاب وألم الاغتراب داخل الأسرة ...
  • 2026-10-29 00:32
صناعة عمّان والتدريب المهني تبحثان سبل تعزيز تشغيل الأردنيين في القطاع الصناعي
صناعة عمّان والتدريب المهني تبحثان سبل تعزيز تشغيل الأردنيين في القطاع الصناعي
  • 2026-10-28 18:03
CFI تسجّل حجم تداول بقيمة 3.45 تريليون دولار أمريكي في أقوى أداء ربع سنوي في تاريخها
CFI تسجّل حجم تداول بقيمة 3.45 تريليون دولار أمريكي في أقوى أداء ربع سنوي في ...
  • 2026-10-28 18:01