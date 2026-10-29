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قرار رسمي بتغيير اسم وشعار حزب اردني

  • 29 أكتوبر 2026
  • 15:00
قرار رسمي بتغيير اسم وشعار حزب اردني
شعار حزب الوحدويون

خبرني  - وافق مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب على تغيير اسم وشعار حزب الوحدويون الديمقراطي الأردني، ليصبح اسمه الجديد «حزب وطن»، بموجب قرار رسمي صدر في 14 تشرين الأول 2026.

وجاءت الموافقة بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (2026/46)، الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول 2026، والذي تضمن اعتماد الاسم والشعار الجديدين للحزب.

واستند مجلس المفوضين في قراره الى احكام المادة التاسعة من قانون الاحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، بالموافقة على تعديل اسم وشعار حزب الوحدويون الديمقراطي الاردني ليحمل اسم «حزب وطن».

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